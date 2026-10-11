¿Vanidad o baja autoestima?: razones por las que algunas mujeres no salen sin pintarse los labios

Si te sientes incómoda cuando sales sin pintarte los labios, esto no significa necesariamente que tengas baja autoestima o que dependas de la aprobación de los demás. La relación con el maquillaje es personal y puede responder a diferentes motivos: desde el gusto por experimentar con los colores hasta la costumbre de asociar una imagen determinada con la confianza. La psicología ha estudiado cómo el uso del maquillaje se relaciona con la percepción de la propia apariencia y la manera en que nos presentamos ante otras personas.