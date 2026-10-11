¿Vanidad o baja autoestima?: razones por las que algunas mujeres no salen sin pintarse los labios

Pintarse los labios puede parecer un gesto sencillo dentro de la rutina de belleza, pero para algunas mujeres es mucho más que elegir un tono antes de salir de casa. El labial forma parte de su identidad visual, las ayuda a sentirse arregladas y puede convertirse en ese detalle que les da seguridad para comenzar el día.
Si te sientes incómoda cuando sales sin pintarte los labios, esto no significa necesariamente que tengas baja autoestima o que dependas de la aprobación de los demás. La relación con el maquillaje es personal y puede responder a diferentes motivos: desde el gusto por experimentar con los colores hasta la costumbre de asociar una imagen determinada con la confianza. La psicología ha estudiado cómo el uso del maquillaje se relaciona con la percepción de la propia apariencia y la manera en que nos presentamos ante otras personas.
Sentirte más cómoda con lipstick puede tener distintas explicaciones. Para algunas personas, maquillarse es una forma de expresión personal; para otras, representa una rutina que les ayuda a sentirse preparadas para enfrentar el día.
Un estudio publicado en 2022 analizó la relación entre el uso del maquillaje, la autoestima y la percepción de la propia imagen en 1,483 mujeres brasileñas. Los resultados mostraron que la importancia que las participantes daban a su apariencia estaba relacionada con la frecuencia con la que se maquillaban. También encontraron asociaciones entre el uso de cosméticos y distintos aspectos de la autoestima.
Esto no significa que todas las mujeres que utilizan labial a diario compartan los mismos rasgos de personalidad. Más bien, sugiere que el maquillaje puede cumplir diferentes funciones emocionales y sociales dependiendo de cada persona.
El labial forma parte de tu identidad personal: Si llevas años utilizando un tono específico o no concibes tu maquillaje sin un toque de color en los labios, es posible que lo hayas incorporado a la imagen con la que te identificas.El rojo, el rosa, los tonos nude o los colores intensos pueden convertirse en una firma personal. En este caso, pintarte los labios no necesariamente responde a una inseguridad: puede ser una manera de expresar tu estilo y reforzar la imagen que quieres proyectar.
Te ayuda a sentirte más segura: Quizá notas que, cuando llevas labial, te sientes más arreglada, tienes más ganas de socializar o estás más cómoda en determinadas situaciones. Esto puede relacionarse con la manera en que los hábitos de arreglo personal influyen en la percepción que tenemos de nosotras mismas.
Una investigación publicada en Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity en 2021 examinó cómo el maquillaje podía modificar la autopercepción de las participantes. Los resultados mostraron cambios en algunas valoraciones personales, entre ellas la confianza, en determinadas condiciones experimentales.Sin embargo, sentirte más segura con maquillaje no significa que carezcas de confianza sin él. Ambos estados pueden coexistir.
Te preparas para el día:
Para muchas personas, maquillarse es una señal de transición entre el tiempo privado y las actividades cotidianas. Así como elegir ropa o peinarse puede ayudar a entrar en modo trabajo, aplicar un labial puede convertirse en el último paso de una rutina que transmite orden y preparación.
Te preocupa cómo te perciben los demás:
También es posible que el labial funcione como una herramienta para sentir que tu apariencia cumple con determinadas expectativas sociales o profesionales. Las investigaciones sobre maquillaje han encontrado que los cosméticos pueden influir en cómo otras personas perciben características como el atractivo o la competencia. No obstante, estas percepciones externas no determinan la personalidad ni las capacidades reales de quien los utiliza.