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Deja mensaje a FIFA: Figura rompe silencio tras denuncia de racismo ante Guatemala

Denunciaron racismo en el juego de Guatemala vs Surinam y el jugador rompe el silencio. Deja mensaje a Infantino.

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Futbolista de Surinam rompe el silencio y deja clara su postura tras la acusación de supuesto racismo que hizo ante Guatemala en la Nations League.
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Fue el pasado lunes 5 de octubre cuando ambas selecciones se enfrentaron en el cierre de la primera fase del torneo de Concacaf. Sin embargo, un escena desató el escpandalo.
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En ese duelo, Guatemala se quedó con los tres puntos y dejó a Surinam eliminada de la siguiente ronda de la Nations League.
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Con la agónica anotación que llegó con un tiro de larga distancia de pierna izquierda por parte de Matthew Evans, quien milita en el Wacker Innsbruck de la segunda división del fútbol austriaco, Guatemala logró quedarse con el pase a cuartos de final.
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Sin embargo, antes de este tanto, uno de los jugadores caribeños señaló presuntos actos de racismo e incluso la selección tuvo la intención de abandonar el partido.
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Debido a ello, y a supuestos insultos racistas desde las gradas, el partido se detuvo por varios minutos.
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El jugador se fue expulsado y en su salida se ve que escupió en dirección a la gradería.
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Tras la expulsión de Margaret, el combinado local se adueñó del encuentro, aunque no tuvo opciones claras de gol hasta que Evans superó con su disparo a Etienne Vaessen, portero de Surinam.
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Días después de la polémica desatada en tierras chapines, Margaret rompió el silencio en redes sociales y lanzó un comunicado sobre lo sucedido en el encuentro.
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"Quiero tomar un momento para abordar lo que pasó durante el partido. Antes que nada, quiero disculparme por mi reacción", comenzó explicando el jugador.
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"Reaccioné por emoción, y mirando hacia atrás, podría haber manejado ese momento de otra manera. Solo soy humano, y en ese momento mis emociones se apoderaron. Por eso, lo siento de verdad", lamentó.
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Y sobre la acusación dijo: "Sin embargo, también quiero dejar claro que el racismo y la discriminación no tienen cabida en ninguna parte. Lo que me pasó fue profundamente doloroso, y nadie debería tener que experimentar este tipo de abuso"
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Además respondió a las declaraciones de Infantino que condenaron los actos de racismo en el país centroamericano: "Quiero dar las gracias al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su declaración y por hablar en contra del racismo y la discriminación. Significa mucho ver que este problema sea tomado en serio".
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Y finalizó: "A pesar de todo, quiero decir que pasé dos semanas increíbles y realmente disfruté mi tiempo con la selección. Agradezco la experiencia, la gente a mi alrededor y todo el apoyo que recibí".
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Asimismo, se conoció que el jugador será sancionado por Concacaf por un partido de suspensión.
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Surinam quedó fuera de los cuartos de final de la Nations League tras la derrota por la mínima ante Guatemala, pero mantiene su categoría en la Liga A.
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Este fue el comunicado de Richonell Margaret tras la grave acusación ante Guatemala.
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