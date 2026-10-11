Zonas de Honduras sin energía este lunes 12 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este lunes 12 de septiembre del presente año.
El algunos municipios de departamento de cortés son los más afectados con dichas interrupciones.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en algunos sectores.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
El municipio de Puerto Cortés tendrá cortes de energía en un horario de 8:00 am a 9:00 am.
Estos barrios y colonias del municipio de Choloma no tendrán energía de 8:45 am a 2:45 pm.
Enee recomienda a los habitantes de las zonas afectadas tomar las precauciones correspondientes.