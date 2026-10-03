El otoño cambia de color: de los marrones al azul eléctrico

Los desfiles otoño-invierno 2026 apuntan así a una temporada en la que los colores naturales conviven con tonalidades saturadas y combinaciones menos previsibles. El azul eléctrico, el rojo, el amarillo mantequilla, el morado, el burdeos, el turquesa y el melocotón entre los principales tonos de la temporada, a partir de las propuestas presentadas por firmas como Celine, Jil Sander, Chanel, Miu Miu, Valentino o Balenciaga.