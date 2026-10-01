Historias en minutos: así crece el fenómeno de los microdramas verticales

En Europa y Estados Unidos, una producción de entre 55 y 60 episodios puede requerir una inversión aproximada de entre 120 mil y 250 mil dólares. Para Tkachenko, la IA podría reducir tiempos y costos de producción, aunque esto no significaría necesariamente la desaparición de los actores y actrices. "Con la IA se puede tener una serie en dos semanas y no hay actores llorando por las esquinas o dando dolores de cabeza. Pero no es que vayan a desaparecer las historias con actores y actrices reales, no obstante con las producciones verticales quizá se reduzca su mercado", consideró. El desafío, por ahora, consiste en encontrar el equilibrio entre rapidez, presupuesto y calidad narrativa. Kartaszewicz advirtió que producir un microdrama tampoco es tan sencillo como podría parecer, ya que cada capítulo debe plantearse como una pieza independiente, pero con suficientes elementos para mantener la atención e impulsar al espectador hacia el episodio siguiente.