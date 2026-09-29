La rebelión del silencio: por qué queremos volver a vivir despacio

Para quienes buscan una desconexión todavía más profunda existen los retiros de meditación Vipassana de 10 días. Sus participantes siguen una disciplina conocida como "silencio noble", que incluye abstenerse de hablar y limitar la comunicación con los demás, además de entregar teléfonos, libros y materiales de escritura durante la estancia. La jornada en estos retiros puede comenzar a las 4:00 de la mañana y contemplar cerca de diez horas de meditación. Su sistema de financiación se basa en aportaciones voluntarias de personas que ya completaron un curso, mientras que el creciente interés por esta práctica ha provocado que algunos centros registren listas de espera de varios meses.