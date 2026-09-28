Prada convierte la falda en protagonista de su desfile en Milán

Miuccia Prada y Raf Simons presentaron una colección compuesta exclusivamente por looks con faldas de grandes aberturas, volúmenes, lentejuelas, apliques de joyas y grandes lazos. Algunas incluso incorporaban cierres de velcro que permitían modificar su forma, mientras que otras se superponían a vestidos y adquirían la apariencia de un delantal.