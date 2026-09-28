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Prada convierte la falda en protagonista de su desfile en Milán

Prada presentó en Milán su colección primavera/verano, con faldas de diferentes formas, colores y volúmenes como protagonistas.

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 17:43 -
  • Agencia EFE
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Prada convirtió la falda, en todas sus versiones, en la protagonista absoluta de su colección femenina para la primavera/verano, presentada este martes en la Semana de la Moda de Milán.

 Foto DANIEL DAL ZENNARO / EFE
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Miuccia Prada y Raf Simons presentaron una colección compuesta exclusivamente por looks con faldas de grandes aberturas, volúmenes, lentejuelas, apliques de joyas y grandes lazos. Algunas incluso incorporaban cierres de velcro que permitían modificar su forma, mientras que otras se superponían a vestidos y adquirían la apariencia de un delantal.

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Algunas incluso incorporaban cierres de velcro que permitían modificar su forma, mientras que otras se superponían a vestidos y adquirían la apariencia de un delantal.

 Foto @prada
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Una de las fórmulas más recurrentes fue el top tipo sujetador, en ocasiones con tirantes adornados con joyas y diseños muy ajustados.

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La colección comenzó con una llamativa combinación de falda roja y top de encaje negro, y avanzó hacia propuestas como blusones técnicos con plisados, cazadoras biker de cuero con minifaldas florales y piezas de gran riqueza ornamental acompañadas de pequeños tops.

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Junto al negro y los tonos neutros, destacaron colores llamativos como el rojo fuego, el verde neón, el amarillo, el rosa chicle y el blanco, además de estampados florales con un aire casi de los años 60.

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Sus límites formales, añadidos, se convierten paradójicamente en un espacio de libertad: una estructura aparentemente rígida sobre la que experimentar con nuevas formas.

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Al desfile de Prada asistieron directamente desde Hollywood Uma Thurman, Michelle Williams y Naomi Watts, entre otras figuras.

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En la colección incluye chaquetas y abrigos.

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Invitados se toman fotos antes de la presentación de la colección Primavera/Verano 2027 de mujeres de la casa de moda italiana Prada durante la Semana de la Moda de Milán, en Milán, Italia.

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