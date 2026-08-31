John Galliano cancela su participación en la Gala del Met 2027

El Museo Metropolitano de Arte ha cancelado la retrospectiva de John Galliano que tenía prevista del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028 y que iba a ser el tema de la Gala del Met del próximo año. Galliano, quien habría sido el tercer diseñador de moda vivo en ser homenajeado por el Met, después de Yves Saint Laurent en 1983 y Rei Kawakubo en 2017, publicó un comunicado en Instagram en el que anunció su decisión de retirar la retrospectiva en medio de la polémica por sus anteriores declaraciones racistas.

«Tras mucha reflexión y conversaciones con todos los implicados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no tenga lugar en este momento», escribió Galliano en un comunicado publicado pocos días después de que The New York Times informara sobre la polémica en torno al Met por su decisión de homenajear al diseñador de moda a pesar de sus anteriores controversias relacionadas con comentarios racistas.

«Sigo siendo plenamente responsable del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular del daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente», añadió Galliano. «Entiendo que una verdadera reparación no se logra con una exposición, un reconocimiento institucional o un único gesto público. Es una responsabilidad continua, demostrada a través de la escucha, el aprendizaje y la conducta a lo largo del tiempo. No quiero que el debate en torno a mí ponga al Met en una posición difícil ni que desvíe la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute. También reconozco y respeto que una exposición en honor a mi obra sería dolorosa para algunos».

Galliano, quien fue condenado por un tribunal francés en 2011 por un delito de odio debido a sus comentarios antisemitas públicos, agradeció a quienes lo han «guiado, apoyado y acompañado» durante los últimos «quince años de sobriedad y recuperación del alcoholismo y la adicción».

«Tras mantener conversaciones detenidas con John Galliano, hemos decidido conjuntamente no seguir adelante con la exposición», añadió Max Hollein , director y consejero delegado del Museo Metropolitano de Arte, en un comunicado a WWD.