Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, espera a su primer hijo

Ciudad de México. Melenie Carmona, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, anunció su embarazo tras varias semanas de fuertes rumores en las redes sociales.

La joven cantante de 27 años eligió su cuenta oficial de Instagram para compartir la feliz noticia con una tierna fotografía de estilo vintage y tonos sepia en la que presume su incipiente baby bump (pancita de embarazo) mientras usa un vestido blanco.

Acompañó la emotiva postal con la frase: “El secreto que ya no era tan secreto...”, junto a un emoji de corazón blanco y una carita riendo.

El actor Arturo Carmona no tardó en expresar su profunda emoción en la sección de comentarios del post, dedicándole un cariñoso mensaje: “¡¡Serás la mamá más hermosa del planeta!! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor. ¡Te amo, mi niña!”.

Hasta el momento, Melenie ha preferido mantener los detalles bajo total privacidad, por lo que no ha revelado el género del bebé ni los meses exactos de gestación que tiene.

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Aunque Alicia no ha hecho declaraciones públicas inmediatas tras el post, en entrevistas previas había expresado que se sentía más que lista e ilusionada por convertirse en abuela por primera vez desde que su hija decidió mudarse con su pareja.