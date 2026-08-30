Céline Dion llega a París y se alista para volver a los escenarios

París, Francia. La cantante Céline Dion regresó el pasado viernes a París, dos años después de su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2024 y diez de su último concierto en la capital francesa, para preparar una serie de 16 actuaciones que ofrecerá desde el 12 de septiembre en el Plenitude Arena de Nanterre, en la región parisina.

La canadiense, de 58 años, aterrizó el viernes poco antes de las 13:00 horas en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de París, tras un vuelo nocturno desde Las Vegas, donde reside desde hace 23 años. Viajó acompañada por sus tres hijos, René-Charles, de 25 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 15, además de parte de su equipo y colaboradores.

Dion se trasladó posteriormente al hotel Royal Monceau, en el centro de París, donde es huésped habitual desde hace más de 15 años y que volverá a ser su base durante su estancia en Francia.

A su llegada, decenas de seguidores se congregaron frente al hotel para recibirla. Vestida con un largo impermeable beige y gafas de sol, la cantante se detuvo para saludar a sus admiradores, que corearon 'Céline, bienvenida a París' y 'Céline, te queremos'.

"Estoy lista, y un poco nerviosa, claro, ¡porque ha pasado mucho tiempo! Pero siempre me habéis apoyado, siempre me he sentido apoyada desde el primer día. Es como una historia que continúa. Este es mi segundo hogar. Es un gran honor estar aquí", dijo Dion ante las cámaras.

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Preguntada por cuál será la primera canción que interpretará sobre el escenario, respondió: "Es un gran secreto".