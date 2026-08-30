Novio de Hayden Panettiere coqueteaba con otra mujer semanas antes de la muerte de la actriz

Estados Unidos. Según los informes, Brian Hickerson, el novio intermitente de Hayden Panettiere, le envió mensajes coquetos a otra mujer meses antes de la muerte de la estrella.

Hayden, de 36 años, falleció el 16 de agosto, días antes de cumplir 37 años, tras ser encontrada inconsciente en una residencia en Greenville, Carolina del Sur. La actriz de 'Nashville' sufrió un paro cardíaco cuando llegaron los servicios de emergencia y, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Hayden fue declarada muerta a las 14:32.

Brian, el novio intermitente de Hayden, y su hermano Zach, estaban presentes en el lugar y llamaron a los servicios de emergencia. Según un informe policial con partes censuradas, Zach declaró a los agentes que Brian le había administrado Narcan a Hayden.

Brian también les mostró a los agentes una bolsa con los medicamentos que ella había estado tomando. Esto ocurre después de que, según los informes, Brian hubiera violado la orden de alejamiento en dos ocasiones antes de la muerte de Hayden.

Sin embargo, ahora se afirma que Brian cortejó a otra mujer en los meses previos a la muerte de Hayden. Según Page Six, Brian había estado intercambiando mensajes con una joven de Greenville, de 26 años, supuestamente mostrando interés romántico en ella.

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La mujer habló con el medio de forma anónima y dijo que, aunque Brian pasaba mucho tiempo con Hayden en Los Ángeles, se conocieron en la discoteca Cat's Pajamas, en el centro de la ciudad, el 28 de marzo, cuando ella estaba con una amiga.