Novio de Hayden Panettiere coqueteaba con otra mujer semanas antes de la muerte de la actriz

Estados Unidos. Según los informes, Brian Hickerson, el novio intermitente de Hayden Panettiere, le envió mensajes coquetos a otra mujer meses antes de la muerte de la estrella.
Hayden, de 36 años, falleció el 16 de agosto, días antes de cumplir 37 años, tras ser encontrada inconsciente en una residencia en Greenville, Carolina del Sur. La actriz de 'Nashville' sufrió un paro cardíaco cuando llegaron los servicios de emergencia y, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Hayden fue declarada muerta a las 14:32.
Brian, el novio intermitente de Hayden, y su hermano Zach, estaban presentes en el lugar y llamaron a los servicios de emergencia. Según un informe policial con partes censuradas, Zach declaró a los agentes que Brian le había administrado Narcan a Hayden.
Brian también les mostró a los agentes una bolsa con los medicamentos que ella había estado tomando. Esto ocurre después de que, según los informes, Brian hubiera violado la orden de alejamiento en dos ocasiones antes de la muerte de Hayden.
Sin embargo, ahora se afirma que Brian cortejó a otra mujer en los meses previos a la muerte de Hayden. Según Page Six, Brian había estado intercambiando mensajes con una joven de Greenville, de 26 años, supuestamente mostrando interés romántico en ella.
La mujer habló con el medio de forma anónima y dijo que, aunque Brian pasaba mucho tiempo con Hayden en Los Ángeles, se conocieron en la discoteca Cat's Pajamas, en el centro de la ciudad, el 28 de marzo, cuando ella estaba con una amiga.
La mujer admitió además que estaba "muy ebria" cuando conoció a Brian y que no "recuerda mucho de esa noche". Luego dijo que él la siguió en Instagram y le envió un mensaje al día siguiente.
"Fue un placer conocerte anoche, preciosa. Te debo una cita. Voy a ir a City Tavern a tomar algo dentro de un rato, deberías venir", escribió Brian, según se informa, desde su cuenta ahora desactivada.
La mujer admitió además que estaba "muy ebria" cuando conoció a Brian y que no "recuerda mucho de esa noche". Luego dijo que él la siguió en Instagram y le envió un mensaje al día siguiente.
"Fue un placer conocerte anoche, preciosa. Te debo una cita. Voy a ir a City Tavern a tomar algo dentro de un rato, deberías venir", escribió Brian, según se informa, desde su cuenta ahora desactivada.
"Me acabo de mudar aquí desde Los Ángeles, así que fue agradable conocer a una chica guapa en Greenville. También me di cuenta, después de contactarte por Instagram, de que me diste tu número, así que te enviaré un mensaje si te parece mejor", añadió supuestamente.
La mujer, que entonces tenía 25 años, le preguntó a Brian sobre su edad, ahora de 37, a lo que él supuestamente respondió: "Tengo 36, pero me veo como si tuviera 25. ¿Eso es un problema?". Sin embargo, la pareja pronto dejó de enviarse mensajes porque ella había "perdido el interés" y, según se informa, se sentía incómoda por haberlo conocido estando tan ebria.
Aunque ella no respondió en Instagram, Brian le envió un mensaje de texto y, al no obtener respuesta, lo intentó de nuevo, invitándola a salir. Luego se puso en contacto con ella dos veces más, pero al no obtener respuesta, dejaron de hablar.
Con información de The Mirror US y Page Six.