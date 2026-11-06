Wisin presenta lanza edición extendida de su nuevo disco

San Juan.- El reguetonero puertorriqueño Wisin lanzó este viernes 'La Universidad del Perreo: Horario Extendido', una edición especial de su disco más reciente 'La Universidad del Perreo', y en el que se incluyen las colaboraciones de los exponentes urbanos Tito El Bambino , Franco El Gorila y Dei V.

La nueva producción añade cuatro canciones a las 12 del pasado álbum, en la que Wisin reafirma su compromiso con preservar la esencia del reguetón, celebrando el dembow y los sonidos originales que dieron vida al movimiento urbano, según resaltó un comunicado de prensa enviado por sus representantes.

"Estas cuatro canciones representan 'La Universidad del Perreo' porque son el sonido original. Estamos buscando, musicalmente hablando, no funcionar con muchos géneros, sino ir al original, ir al ADN del movimiento", expresó Wisin en la nota.