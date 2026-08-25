Wisin revela que lanzará el álbum ‘La Universidad del Perreo’

SanJuan. El reguetonero puertorriqueño Wisin reveló el lunes que lanzará el 4 de septiembre su nuevo álbum, 'La Universidad del Perreo', que formará parte de un amplio proyecto con "cursos y experiencias relacionadas" con la insólita institución académica que desató furor en las redes sociales y cuenta con más de dos millones de alumnos inscritos.

"'La Universidad del Perreo' es el nuevo álbum de Wisin, que llegará el próximo 4 de septiembre y ya se encuentra disponible en preventa. Sin embargo, el álbum es solo el comienzo", anunció en un comunicado el artista conocido como 'El Sobreviviente'.

Juan Luis Morera, nombre de pila del cantante, remarcó que continúa abierta la matrícula para los cursos de 'La Universidad del Perreo' y que las primeras ciudades confirmadas donde se impartirán las clases son San Juan, Puerto Rico; Miami, Florida; Bogotá, Colombia; y Ciudad de México, México.

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Asimismo, el intérprete de éxitos como 'Pegao', 'Rakata', 'Pam Pam', 'Paleta', 'Sexy Movimiento' o 'Mírala Bien' explicó que el concepto continuará desarrollándose a través de nuevos proyectos, cursos y experiencias relacionadas con 'La Universidad del Perreo'.

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"Hoy como decano anuncio oficialmente que el material de estudio definitivo ya está listo. A partir de las 19:00 hora local (23:00 GMT), estará disponible el Pre-Save del álbum oficial", subrayó Wisin en su cuenta de Instagram.

A través de una plataforma, los estudiantes podrán participar en distintas actividades, obtener certificados oficiales y tener acceso a experiencias reservadas exclusivamente para quienes forman parte de esta comunidad.

La institución educativa todavía no ha publicado las materias que impartirá, aunque en las historias de Instagram del cantante se mencionó que la universidad contará con cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reguetón y Epistemología del Flow, entre otras asignaturas.