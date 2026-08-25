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Ricky Martin regresa al cine con 'Hombre al agua', de Gael García Bernal

Ricky Martin regresa como actor y productor ejecutivo en 'Hombre al agua', la nueva película de Gael García Bernal.

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 08:07 -
  • Agencia EFE
Ricky Martin regresa al cine con 'Hombre al agua', de Gael García Bernal

Ricky Martin participa como actor y productor ejecutivo de 'Hombre al agua'.

 Foto EFE

SanJuan. El artista puertorriqueño Ricky Martin anunció el lunes que regresa a la gran pantalla como actor y productor ejecutivo de 'Hombre al agua', la nueva película dirigida y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal.​​​​​​

"Como actor y productor ejecutivo, tener la oportunidad de trabajar junto a Gael García Bernal, uno de los actores, escritores y directores más talentosos de su generación, es siempre un honor", enfatizó en su historia de Instagram el autor de 'Livin' la vida loca'.

La comedia dramática con elementos surrealistas, que es el tercer largometraje dirigido por García Bernal, fue coescrita y producida por su socio Diego Luna, y el rodaje se llevó a cabo en Mérida, la capital del estado mexicano de Yucatán.

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"Estoy aquí para dar lo mejor de mí en un pequeño papel, pero con Gael todo alcanza otro nivel. Estoy increíblemente orgulloso de ser parte de Hombre al agua y de este viaje", añadió Martin, quien cuenta con un papel completamente en español en el largometraje.

Ricky Martin encarna a Roby, un actor contratado para interpretar a Camilo en una película biográfica impulsada por la esposa del protagonista.

Por su parte, García Bernal, conocido por películas como 'Coco' y 'Amores perros', interpreta a Camilo, un salvavidas cubano cuya vida da un giro inesperado cuando rescata de ahogarse en el mar Caribe a Abel, un empresario mexicano con ambiciones políticas.

La trama trata sobre la paternidad, la masculinidad y la migración desde la vivencia personal del cineasta.

'Hombre al agua', producida por La Corriente del Golfo, se estrenará en la sección Spotlight de Venecia, se presentará como función especial en Toronto y está previsto su estreno en cines mexicanos el próximo 24 de septiembre.

El reparto del filme incluye a Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro , Anna Díaz, Manuel García Rulfo y Jorge Salinas , entre otros. EFE

En sus historias de Instagram Ricky Martin expresó su admiración hacia Gael García Bernal.

En sus historias de Instagram Ricky Martin expresó su admiración hacia Gael García Bernal.

 (Foto Instagram)
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