Ricky Martin regresa al cine con 'Hombre al agua', de Gael García Bernal

SanJuan. El artista puertorriqueño Ricky Martin anunció el lunes que regresa a la gran pantalla como actor y productor ejecutivo de 'Hombre al agua', la nueva película dirigida y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal.​​​​​​

"Como actor y productor ejecutivo, tener la oportunidad de trabajar junto a Gael García Bernal, uno de los actores, escritores y directores más talentosos de su generación, es siempre un honor", enfatizó en su historia de Instagram el autor de 'Livin' la vida loca'.

La comedia dramática con elementos surrealistas, que es el tercer largometraje dirigido por García Bernal, fue coescrita y producida por su socio Diego Luna, y el rodaje se llevó a cabo en Mérida, la capital del estado mexicano de Yucatán.

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