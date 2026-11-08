Policía Nacional inicia operativo de decomiso de mototaxis vinculadas a bandas criminales

San Pedro Sula. La Policía Nacional de Honduras puso en marcha una ofensiva operativa orientada a la confiscación y decomiso de unidades de mototaxis a nivel nacional; así lo dio a conocer mediante sus redes sociales.
La orden fue girada de manera directa por el director general de la institución, comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, en respuesta a los constantes sucesos violentos en Honduras. "Vamos con todo con mototaxis que colaboren con estructuras criminales y terroristas", escribió en Facebook la Policía Nacional.
De acuerdo con las autoridades policiales, las acciones van dirigidas específicamente contra aquellas unidades que operan como colaboradoras de estructuras criminales y grupos señalados como terroristas. Por lo tanto, los operativos buscan neutralizar la forma en que estas bandas operan y atentan contra la seguridad en los distintos barrios y colonias del país.
Concretamente, estos operativos buscan frenar las vías de comunicación, traslado de drogas y cobro de extorsiones en las que presuntamente participan algunos conductores de mototaxis.
Durante el despliegue inicial, y según las imágenes, los agentes policiales han logrado decomisar varias mototaxis de color rojo que ya fueron puestas bajo resguardo de las autoridades competentes para verificar su documentación y legalidad. No obstante, todavía no hay un reporte de personas detenidas y grupos delictivos involucrados, así como de los lugares donde se han decomisado estos vehículos.
Los operativos se mantendrán en diferentes puntos estratégicos. Cabe aclarar que la medida ha generado diferentes opiniones en Facebook; por una parte, hay un grupo de personas que valoran los operativos: "La ley es la ley; hay leyes que respetar para que todo funcione". "Excelente, sigan haciendo"; en cambio, otros consideran: "Déjelos trabajar; algunos de ahí se mantienen sus familias", "Dejen trabajar la gente".