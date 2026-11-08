Policía Nacional inicia operativo de decomiso de mototaxis vinculadas a bandas criminales

San Pedro Sula. La Policía Nacional de Honduras puso en marcha una ofensiva operativa orientada a la confiscación y decomiso de unidades de mototaxis a nivel nacional; así lo dio a conocer mediante sus redes sociales.

La orden fue girada de manera directa por el director general de la institución, comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, en respuesta a los constantes sucesos violentos en Honduras. "Vamos con todo con mototaxis que colaboren con estructuras criminales y terroristas", escribió en Facebook la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades policiales, las acciones van dirigidas específicamente contra aquellas unidades que operan como colaboradoras de estructuras criminales y grupos señalados como terroristas. Por lo tanto, los operativos buscan neutralizar la forma en que estas bandas operan y atentan contra la seguridad en los distintos barrios y colonias del país.

Concretamente, estos operativos buscan frenar las vías de comunicación, traslado de drogas y cobro de extorsiones en las que presuntamente participan algunos conductores de mototaxis.

Durante el despliegue inicial, y según las imágenes, los agentes policiales han logrado decomisar varias mototaxis de color rojo que ya fueron puestas bajo resguardo de las autoridades competentes para verificar su documentación y legalidad. No obstante, todavía no hay un reporte de personas detenidas y grupos delictivos involucrados, así como de los lugares donde se han decomisado estos vehículos.

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Los operativos se mantendrán en diferentes puntos estratégicos. Cabe aclarar que la medida ha generado diferentes opiniones en Facebook; por una parte, hay un grupo de personas que valoran los operativos: "La ley es la ley; hay leyes que respetar para que todo funcione". "Excelente, sigan haciendo"; en cambio, otros consideran: "Déjelos trabajar; algunos de ahí se mantienen sus familias", "Dejen trabajar la gente".