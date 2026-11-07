Encuentran a dos hombres sin vida en el sector de Roma, Jutiapa

Jutiapa, Honduras. Dos hombres fueron encontrados sin vida en el sector conocido como La Línea, en la comunidad de Roma, municipio de Jutiapa, Atlántida. El hallazgo generó consternación entre los habitantes de la zona. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como César Vargas y Nelson Eduardo. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre sus edades ni otros datos personales.

De acuerdo con versiones de vecinos, minutos antes de conocerse el doble crimen se escucharon varias detonaciones, lo que alertó a los pobladores y despertó el temor de que se hubiera registrado un hecho violento en el sector. La hipótesis preliminar apunta a que ambos hombres habrían sido atacados a disparos por sujetos desconocidos. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de las investigaciones.

Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y resguardar el área, mientras se esperaba la llegada de los equipos especializados para realizar las diligencias correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, personal de Medicina Forense se movilizó hasta el sector para efectuar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a la morgue, donde se realizarán los procedimientos legales correspondientes.