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Encuentran a dos hombres sin vida en el sector de Roma, Jutiapa

Dos hombres fueron encontrados sin vida en la comunidad de Roma, Jutiapa, Atlántida. Aunque se desconocen las causas, se presume que se trataría de un hecho violento

Encuentran a dos hombres sin vida en el sector de Roma, Jutiapa

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como César Vargas y Nelson Eduardo.

 Foto: Redes sociales

Jutiapa, Honduras. Dos hombres fueron encontrados sin vida en el sector conocido como La Línea, en la comunidad de Roma, municipio de Jutiapa, Atlántida. El hallazgo generó consternación entre los habitantes de la zona.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como César Vargas y Nelson Eduardo. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre sus edades ni otros datos personales.

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De acuerdo con versiones de vecinos, minutos antes de conocerse el doble crimen se escucharon varias detonaciones, lo que alertó a los pobladores y despertó el temor de que se hubiera registrado un hecho violento en el sector.

La hipótesis preliminar apunta a que ambos hombres habrían sido atacados a disparos por sujetos desconocidos. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de las investigaciones.

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Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y resguardar el área, mientras se esperaba la llegada de los equipos especializados para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de Medicina Forense se movilizó hasta el sector para efectuar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a la morgue, donde se realizarán los procedimientos legales correspondientes.

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Hasta ahora se desconocen los motivos del ataque y la identidad de los responsables. Las autoridades deberán investigar el caso para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron las dos muertes.

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Redacción La Prensa
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