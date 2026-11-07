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Balean a trabajadora sexual durante asalto en Danlí; días antes denunció inseguridad

La mujer recibió al menos dos impactos de bala durante un asalto en horas de la noche y fue trasladada de emergencia al Hospital Gabriela Alvarado

Balean a trabajadora sexual durante asalto en Danlí; días antes denunció inseguridad

La mujer fue atacada a disparos por sujetos que la despojaron de sus pertenencias durante un asalto en Danlí, El Paraíso.

Danlí, El Paraíso. Un nuevo hecho de violencia se registró en la ciudad de Danlí, El Paraíso, donde una mujer que se dedica a ofrecer servicios sexuales resultó herida de bala luego de ser víctima de un asalto perpetrado por sujetos armados.

De acuerdo con la información preliminar, la fémina recibió al menos dos impactos de bala en su cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Gabriela Alvarado, donde recibió atención médica.

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Según trascendió, los delincuentes llegaron hasta el lugar donde se encontraba la mujer y la despojaron de sus pertenencias. Sin embargo, durante un forcejeo, los sujetos habrían sacado sus armas de fuego y le dispararon, dejándola gravemente herida.

El caso ha llamado particularmente la atención debido a que, días antes del ataque, la mujer había denunciado públicamente la inseguridad que enfrentan las personas que trabajan durante las noches en distintos sectores de Danlí.

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Ahora, la víctima terminó convirtiéndose en blanco de la delincuencia, en un hecho que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la inseguridad que se vive en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los responsables ni se han brindado mayores detalles sobre las investigaciones del caso.

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Redacción La Prensa
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