La posible vendetta familiar detrás de la masacre de tres hombres en Olancho

El triple asesinato que conmocionó al departamento de Olancho, tres integrantes de una misma familia fueron asesinados en la aldea Pueblo Viejo, municipio de Guata. Las víctimas eran un abuelo, su hijo y su nieto, quienes perdieron la vida en un hecho violento que, del cual ya hay primeras investigaciones.
Las autoridades identificaron a las tres víctimas como Albino Vásquez, de aproximadamente 65 años; Santos Albino Vásquez, de 47; y Valentín Vásquez, de 23. Los tres pertenecían a una misma familia y fueron atacados en una zona montañosa de Guata, Olancho, donde sus cuerpos fueron encontrados posteriormente.
Una posible vendetta familiar figura entre las principales hipótesis que maneja la Policía Nacional sobre el asesinato de los tres hombres. El director de la institución, Rigoberto Oseguera Mass, informó que las primeras indagaciones apuntan a una enemistad entre familias, aunque las investigaciones continúan para establecer las circunstancias y los responsables del triple homicidio.
Los tres hombres fueron atacados en un sector montañoso ubicado a más de dos horas de camino de su lugar de residencia, en la aldea Los Janos, municipio de Esquipulas del Norte, también en Olancho. La distancia y las condiciones del terreno forman parte de las circunstancias que las autoridades deberán esclarecer durante las investigaciones del crimen.
Los cuerpos de Albino Vásquez, Santos Albino Vásquez y Valentín Vásquez fueron encontrados sobre un matorral en una zona montañosa de Guata. Según la información preliminar, los tres todavía vestían ropa de trabajo cuando fueron localizados, una circunstancia que forma parte de los detalles conocidos sobre el escenario donde ocurrió el homicidio múltiple.
El triple homicidio estaría precedido por otro hecho violento contra la misma familia. Según la información proporcionada por la Policía Nacional, meses atrás un hijo de una de las víctimas también había sido asesinado, un antecedente que ahora es considerado dentro de las líneas de investigación para determinar si ambos crímenes están relacionados.
Después del asesinato de su familiar, los integrantes de esta familia decidieron abandonar el lugar donde residían, según explicó el director de la Policía Nacional. Sin embargo, tiempo después regresaron a la zona y, poco después de su retorno, ocurrió el nuevo ataque que terminó con la vida de los tres hombres.
La familia había regresado a su entorno después de permanecer fuera de la zona por temor a nuevos hechos violentos. No obstante, ese retorno estuvo seguido de otra tragedia: tres de sus integrantes fueron asesinados en una zona montañosa de Guata. La Policía investiga si existe una conexión entre el crimen anterior y esta nueva masacre.
Oseguera Mass confirmó que una de las principales hipótesis apunta a una posible venganza entre familias. El funcionario aclaró que la información divulgada hasta ahora es preliminar y que algunos detalles sensibles del caso permanecen bajo reserva mientras los equipos policiales avanzan en las investigaciones.
Tras conocerse el asesinato múltiple, elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta el sector montañoso de Guata para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los tres cuerpos. Las autoridades deberán establecer las circunstancias en que fueron atacadas las víctimas y recopilar elementos que permitan identificar a los responsables.
El asesinato de Albino, Santos Albino y Valentín Vásquez vuelve a poner en evidencia la violencia que golpea a comunidades del departamento de Olancho. En este caso, las autoridades investigan una posible disputa familiar que habría escalado hasta terminar con la vida de tres generaciones de una misma familia: abuelo, hijo y nieto.