Tegucigalpa, Honduras. El cadáver de una persona fue encontrado la mañana de este sábado dentro de un saco blanco, a un costado del anillo periférico de Tegucigalpa, en las inmediaciones de la curva de la arenera, después del acceso a la colonia La Quezada. El hallazgo se reportó cerca de las 7:00 de la mañana, sobre la vía que conecta la represa Los Laureles con el sector de El Carrizal.

Personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un saco sospechoso entre la vegetación. Después de recibir la notificación, elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para verificar la situación. Al confirmar que en el interior del saco se encontraba una persona sin vida, los agentes restringieron el acceso al área y acordeonaron la escena.

Posteriormente, se solicitó la presencia de equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), así como de representantes del Ministerio Público y Medicina Forense, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una vez concluidas las primeras inspecciones, los especialistas de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo para los procedimientos legales y las evaluaciones que permitirán obtener información sobre la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la persona fallecida. Aún se conocen las circunstancias en las que ocurrió su muerte y las causas del fallecimiento.