Primera dama y diputadas se reúnen con 180 sobrevivientes de cáncer de mama en el CN

Estrada de Zambrano destacó el papel de las sobrevivientes como referentes para otras pacientes que atraviesan el tratamiento y las distintas etapas de la enfermedad. También las animó a compartir sus experiencias y brindar apoyo a quienes reciben un diagnóstico de cáncer de mama.

El encuentro, denominado Juntas por la Vida , fue organizado por el Despacho de Acción Social y Esperanza del Poder Legislativo, dirigido por Yohana Estrada de Zambrano. Durante la actividad, las participantes compartieron un espacio de reconocimiento y se abordó la importancia de la detección temprana y del acompañamiento a las mujeres que enfrentan este diagnóstico.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional reunió este jueves a 180 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama durante un almuerzo realizado en el marco del Mes de la Prevención de esta enfermedad, una actividad que contó con la participación de la primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura , diputadas y representantes de la Fundación Hondureña Contra el Cáncer de Mama (Funhocam).

Estrada agregó que las mujeres que han superado esta etapa pueden convertirse en una fuente de aliento para otras pacientes. “Las que ya pasaron por ese proceso pueden convertirse en esa mujer que brinda palabras de aliento. Con fe en Dios vencemos los obstáculos. ¡Su vida vale mucho, mujeres!”, manifestó.

“Les agradezco por estar acá, mujeres guerreras que nos inspiran. Hoy me siento muy contenta y llena de dicha, porque estamos aquí para celebrar un milagro de vida: cada una de ustedes son mujeres valientes, mujeres virtuosas, eso es lo que son. ¡Que vivan las mujeres guerreras!”, expresó la directora del despacho legislativo.

Por su parte, la primera dama, Lissette del Cid de Asfura, resaltó la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto entre las mujeres y las instituciones para impulsar iniciativas dirigidas a su bienestar.

“Hay dos cosas importantes: la solidaridad y la sororidad. Qué bonito verlas trabajar a todas juntas. Cuenten con nuestro apoyo, el del Congreso y el del Gobierno”, afirmó durante el encuentro.

La diputada Alejandra Burgos también llamó a las hondureñas a priorizar su salud y acudir a los controles médicos correspondientes, al señalar que la detección oportuna puede marcar una diferencia en el tratamiento del cáncer de mama.

“Estamos invitando a la mujer a que se cuide y recuerde cuánto vale. Este Gobierno está sumamente comprometido con cuidar la salud de las mujeres hondureñas. Este es el Mes Rosa, para que las mujeres tomen conciencia, porque detectar el cáncer a tiempo cambia vidas”, declaró la congresista nacionalista por Yoro.

En representación de Funhocam, su fundadora y presidenta honoraria, Lía Bueso, agradeció el acercamiento con el Despacho de Acción Social y Esperanza y recordó que la organización lleva 18 años trabajando en la detección del cáncer de mama y acompañando a mujeres que necesitan atención médica.

Bueso destacó la importancia de mantener la colaboración entre las instituciones y las organizaciones que trabajan en prevención y detección de la enfermedad, con el objetivo de ampliar el apoyo a las pacientes.

Rosemonde Abedrabbo, presidenta ejecutiva de Funhocam, hizo énfasis en el bienestar emocional de las sobrevivientes y en la importancia de que puedan recuperar y fortalecer la confianza en sí mismas durante y después de sus tratamientos.

“Es importante que todas las mujeres que estamos sobreviviendo a este cáncer nos sintamos bien con nosotras mismas. Eso es lo que estamos haciendo: que día a día podamos seguir adelante”, expresó Abedrabbo.

La actividad se desarrolló durante el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, período en el que organizaciones y autoridades promueven mensajes de concientización sobre la importancia de la detección temprana. El encuentro congregó a 180 sobrevivientes, aunque la información divulgada no detalla si durante la jornada se anunciaron nuevos programas, fondos o medidas concretas para ampliar el acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos.

El evento fue impulsado por el Despacho de Acción Social y Esperanza, bajo la dirección de Yohana Estrada de Zambrano, como parte de las actividades del Congreso Nacional relacionadas con la sensibilización y el acompañamiento a las mujeres hondureñas afectadas por esta enfermedad.