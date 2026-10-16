La Unesco revisará la protección del Río Plátano, la mayor reserva natural de Honduras

Tegucigalpa. Una misión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) visitará Honduras a finales de 2026 para evaluar las acciones de protección y conservación de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, la mayor área protegida de Honduras, incluida en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro, informó este jueves una fuente oficial.

El subsecretario del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Ángel Prado, anunció a periodistas la llegada de expertos de la Unesco, sin precisar la fecha, con el objetivo de revisar las actividades desarrolladas para proteger, gestionar y conservar esta reserva.

La biosfera del Río Plátano fue incluida en junio de 2011 en el Patrimonio Mundial en Peligro de la Unesco, debido a la “ocupación ilícita de tierras”, y ya había estado en esa lista entre 1996 y 2007. La organización señaló en 2011 “el deterioro de la ley y el orden en la zona y la presencia de narcotraficantes”.

El lugar está amenazado por “la ocupación ilícita de tierras y la pesca y caza furtivas”, que se combinan con “la escasa capacidad del Estado para administrarlo adecuadamente”, agregó.

Prado indicó que el ICF coordina acciones con la Secretaría de Recursos Naturales y las Fuerzas Armadas de Honduras, con el fin de abordar amenazas como el avance de la frontera agrícola y la ganadería, y proteger la reserva hondureña.

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Las autoridades trabajan además con comunidades de pueblos originarios en tareas de organización y capacitación para fortalecer la conservación de los recursos naturales, así como en la actualización del plan de gestión de la biosfera para los próximos diez años, precisó el funcionario.

Al menos 1.768 hectáreas de la zona núcleo de la biosfera del Río Plátano han sido afectadas por acaparamiento de tierras, la deforestación para cultivo de pastos y ganadería ilegal, vinculadas al crimen organizado, entre otras causas.

Inscrita en la lista del Patrimonio Mundial desde 1982, la reserva de la biosfera del Río Plátano alberga una población indígena que ha preservado su modo de vida tradicional en un medio natural de bosque lluvioso. EFE