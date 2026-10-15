Licitan obra de pavimentación de la calle a la cuenca del Cangrejal en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) dio un paso decisivo para saldar una deuda histórica con el desarrollo turístico de Atlántida al lanzar, este pasado 13 de octubre, la licitación pública para el rediseño y supervisión del proyecto de pavimentación de la calle hacia la cuenca del Cangrejal en La Ceiba, norte de Honduras. La obra contempla 12 kilómetros de concreto hidráulico, extendiéndose desde el acceso en la colonia Casa Blanca hasta la comunidad de Las Mangas. Este tramo abarca estratégicamente toda la zona turística de la cuenca, famosa a nivel nacional e internacional por sus hoteles de montaña y la práctica de deportes de aventura extrema como el canopy y el rafting. El proyecto, que además incluirá la construcción de ciclovías y una ampliación hasta el puente de Las Mangas con un enfoque amigable con el medio ambiente, será financiado en su totalidad con fondos nacionales.

Proceso de licitación y plazos

Las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación pública pueden descargar los Términos de Referencia (TDR) directamente a través del portal del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HonduCompras).

Las ofertas deberán presentarse el próximo 28 de octubre a las 2:00 p.m. Según la cronología del proceso, la materialización de la pavimentación de la calle está prevista para concretarse en el año 2027. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Gestiones e impacto en la comunidad

El diputado por el departamento de Atlántida del Partido Nacional, Marco Midence, gestor de la iniciativa, expresó su agradecimiento por la voluntad manifestada por el Gobierno Central para concretar este proyecto. "Es un proyecto anhelado por todos; ya los fondos han sido identificados. Invito a las empresas a presentar sus ofertas para esta obra de gran envergadura para esta región", aseguró Midence.

Midence recordó que esta obra había sido presentada y aprobada en el Congreso Nacional en el año 2021, pero el decreto fue derogado en 2022. Tras volverlo a someter este año al Poder Legislativo, destacó el respaldo técnico y la apertura del ministro Aníbal Ehrler de la SIT.

"Hicimos las peticiones para que el proyecto sea amigable con el ambiente, incluyera ciclovías y se extendiera hasta el puente de Las Mangas. Esto ya es una realidad que traerá un impacto altamente beneficioso para el turismo y la agricultura local", apuntó el parlamentario.

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