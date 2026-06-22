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Así vivió La Ceiba la segunda liberación de guacamayas rojas en el río Cangrejal

La Ceiba realizó un nuevo acto de esperanza con la segunda liberación de guacamayas rojas en la cuenca del río Cangrejal, un proyecto que busca devolver a los cielos de Honduras a su ave nacional

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La Ceiba vivió una jornada histórica con la segunda liberación de guacamayas rojas en la cuenca del río Cangrejal, en un nuevo esfuerzo por la conservación de esta emblemática especie en Honduras.

 Esaú Ocampo / LA PRENSA
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El evento formó parte del proyecto de reintroducción de la Guacamaya Roja, ave nacional de Honduras, que busca devolverla a su hábitat natural tras décadas de ausencia en la región.

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La actividad fue impulsada por PRO-ALAS y Macaw Mountain, en alianza con la Cámara Nacional de Turismo de La Ceiba (CANATURH), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Alcaldía Municipal.

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Durante la jornada, fueron liberados siete ejemplares de guacamaya roja en la cuenca del río Cangrejal, una zona estratégica cercana a parques nacionales del Atlántico hondureño.

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Con esta nueva liberación, el proyecto alcanza un total de 16 guacamayas rojas reintroducidas en vida silvestre en la región.

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Las aves provienen del centro de reproducción Macaw Mountain, ubicado en Copán Ruinas, donde nacieron y fueron cuidadas bajo estrictos procesos de conservación.

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Antes de su liberación, cada ejemplar fue sometido a un riguroso proceso de preparación que incluyó entrenamiento de vuelo, adaptación al entorno natural y control nutricional.

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Este protocolo busca asegurar que las aves desarrollen habilidades esenciales para sobrevivir en libertad dentro del ecosistema del río Cangrejal.

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En liberaciones anteriores, las guacamayas ya han comenzado a integrarse al entorno, explorando el área y adaptándose progresivamente a la vida silvestre.

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Autoridades del proyecto han destacado que los resultados hasta ahora reflejan avances positivos en el comportamiento y adaptación de las aves.

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El proyecto también fortalece el componente de educación ambiental y participación comunitaria en la zona de La Ceiba y comunidades cercanas.

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Habitantes de comunidades cercanas, estudiantes y organizaciones locales han sido involucrados en procesos de educación ambiental y monitoreo.

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El proyecto también cuenta con el apoyo de empresas privadas, fundaciones y sectores turísticos que han sumado esfuerzos en favor de la conservación.

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Se ha habilitado un sistema de monitoreo comunitario para reportar avistamientos de guacamayas, fortaleciendo la vigilancia y el seguimiento de las aves en libertad.

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Así se vivió la segunda liberación de guacamayas rojas en La Ceiba, un evento que reafirma el compromiso con la conservación y el regreso de una especie símbolo de Honduras a su entorno natural.

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