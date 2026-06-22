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Bota de Oro Mundial 2026: Messi hace doblete y se escapa de Mbappé en tabla de goleadores

Messi se lució con dos goles y le saca ventaja a Mbappé y Haaland en la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Bota de Oro Mundial 2026: Messi hace doblete y se escapa de Mbappé en tabla de goleadores
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Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Messi con el que se escapa la Bota de Oro de la Copa del Mundo.

 FOTOS: EFE
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20. Maximiliano Araujo - Uruguay: El extremo izquierdo uruguayo anotó un en el empate de la Celeste (2-2) ante Cabo Verde y llegó a dos goles en el Mundial 2026.

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19. Johan Manzambi - Suiza: El mediocentro suizo ha marcado dos goles en el Mundial 2026.

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18. Yasin Ayari - Suecia: El centrocampista sueco tiene dos goles en el Mundial 2026.

 FOTO: @SvenskFotboll
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17. Brian Brobbey - Países Bajos: El delantero neerlandés ha marcado dos goles en dos jornadas del Mundial 2026, los mismos que llevan sus compañeros Cody Gakpo y Crysencio Summerville.

 FOTO: @OnsOranje
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16. Elijah Just - Nueva Zelanda: El delantero neozelandés ha marcado dos goles en el Mundial 2026.

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15. Erling Haaland - Noruega: El delantero noruego tiene dos goles a la espera de su segundo partido ante Senegal en el Mundial 2026.

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14. Ismael Saibari - Marruecos: El centrocampista marroquí ha anotado los dos goles de su selección en las dos jornadas del Mundial 2026.
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13. Daichi Kamada - Japón: El centrocampista japonés tiene dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.

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12. Ayase Ueda - Japón: El delantero japonés ha marcado dos goles en dos jornadas en el Mundial 2026.

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11. Harry Kane - Inglaterra: El delantero inglés suma dos goles en el Mundial 2026.

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10. Folarin Balogun - Estados Unidos: El delantero estadounidense suma dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.

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9. Mikel Oyarzabal - España: El delantero español se despachó con un doblete en la paliza de la Roja (4-0) ante Arabia Saudita en el Mundial 2026.

 FOTO: @SEFutbol
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8. Cyle Larin - Canadá: El delantero canadiense tiene actualmente dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.

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7. Matheus Cunha - Brasil: El delantero brasileño ha marcado dos goles en el Mundial 2026.

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6. Vinicius - Brasil: El delantero brasileño suma dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.

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5. Kai Havertz - Alemania: El delantero alemán tiene dos goles en el Mundial 2026.

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4. Kylian Mbappé - Francia: El delantero francés suma dos goles en el Mundial 2026 y está a la espera de jugar hoy en la segunda jornada contra Irak.

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3. Jonathan David - Canadá: El delantero canadiense firmó tres goles en la paliza de la selección canadiense (6-0) ante Qatar en la segunda jornada del Mundial 2026.

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2. Deniz Undav - Alemania: El delantero alemán anotó el doblete de la remontada de la 'Mannschaft' (2-1) ante Costa de Marfil en la segunda jornada y suma tres goles en el Mundial 2026.

 FOTO: @Stuttgart
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1. Lionel Messi - Argentina: El delantero argentino marcó un doblete en el triunfo (2-0) ante Austria en la segunda jornada del Mundial 2026 y llegó a cinco goles como el líder de la tabla de goleadores de la Bota de Oro de la Copa del Mundo.

 FOTO: @Argentina
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Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 goles.
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