Bota de Oro Mundial 2026: Messi hace doblete y se escapa de Mbappé en tabla de goleadores

Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Messi con el que se escapa la Bota de Oro de la Copa del Mundo.
20. Maximiliano Araujo - Uruguay: El extremo izquierdo uruguayo anotó un en el empate de la Celeste (2-2) ante Cabo Verde y llegó a dos goles en el Mundial 2026.
19. Johan Manzambi - Suiza: El mediocentro suizo ha marcado dos goles en el Mundial 2026.
18. Yasin Ayari - Suecia: El centrocampista sueco tiene dos goles en el Mundial 2026.
17. Brian Brobbey - Países Bajos: El delantero neerlandés ha marcado dos goles en dos jornadas del Mundial 2026, los mismos que llevan sus compañeros Cody Gakpo y Crysencio Summerville.
16. Elijah Just - Nueva Zelanda: El delantero neozelandés ha marcado dos goles en el Mundial 2026.
15. Erling Haaland - Noruega: El delantero noruego tiene dos goles a la espera de su segundo partido ante Senegal en el Mundial 2026.
14. Ismael Saibari - Marruecos: El centrocampista marroquí ha anotado los dos goles de su selección en las dos jornadas del Mundial 2026.
13. Daichi Kamada - Japón: El centrocampista japonés tiene dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.
12. Ayase Ueda - Japón: El delantero japonés ha marcado dos goles en dos jornadas en el Mundial 2026.
11. Harry Kane - Inglaterra: El delantero inglés suma dos goles en el Mundial 2026.
10. Folarin Balogun - Estados Unidos: El delantero estadounidense suma dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.
9. Mikel Oyarzabal - España: El delantero español se despachó con un doblete en la paliza de la Roja (4-0) ante Arabia Saudita en el Mundial 2026.
8. Cyle Larin - Canadá: El delantero canadiense tiene actualmente dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.
7. Matheus Cunha - Brasil: El delantero brasileño ha marcado dos goles en el Mundial 2026.
6. Vinicius - Brasil: El delantero brasileño suma dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.
5. Kai Havertz - Alemania: El delantero alemán tiene dos goles en el Mundial 2026.
4. Kylian Mbappé - Francia: El delantero francés suma dos goles en el Mundial 2026 y está a la espera de jugar hoy en la segunda jornada contra Irak.
3. Jonathan David - Canadá: El delantero canadiense firmó tres goles en la paliza de la selección canadiense (6-0) ante Qatar en la segunda jornada del Mundial 2026.
2. Deniz Undav - Alemania: El delantero alemán anotó el doblete de la remontada de la 'Mannschaft' (2-1) ante Costa de Marfil en la segunda jornada y suma tres goles en el Mundial 2026.
1. Lionel Messi - Argentina: El delantero argentino marcó un doblete en el triunfo (2-0) ante Austria en la segunda jornada del Mundial 2026 y llegó a cinco goles como el líder de la tabla de goleadores de la Bota de Oro de la Copa del Mundo.
Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 goles.