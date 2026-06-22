Messi hace historia, beso de Shakira, hondureña sorprende y mala noticia en Argentina

Las imágenes más curiosas que dejó la exhibición de Messi en el Argentina vs Austria por el Mundial 2026.
El AT&T Stadium de Dallas lució espectacular para el Argentina vs Austria por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.
Una anciana de 100 años se viralizó en las redes sociales por esta pancarta donde le demostraba su amor a Messi.
Jennifer Aplícano, influencer hondureña, estuvo presente en el Argentina vs Austria.
Argentina derrotó 2-0 a Austria en el AT&T Stadium de Dallas y confirmó su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 gracias a una nueva exhibición de Lionel Messi.
El 11 titular de Austria que se enfrentó a la Argentina de Messi.
Lionel Messi y la Selección Argentina mantienen vigentes una serie de rituales y cábalas, siendo la más famosa la tradicional foto compartida por el presidente de la AFA junto a Messi y Rodrigo De Paul tomando mates en la previa de los partidos.
Apenas en el inicio del juego, Lautaro recibió una falta dentro del área.
El árbitro central se fue al VAR para revisar la falta y sancionó penal a favor de la Argentina.
Increíblemente Messi falló su penal a los 8minutos de haber comenzado el juego.
Messi no pudo ocultar su frustración tras el penal errado en el inicio del Argentina vs Austria.
El estadio contenía la respiración. Todos esperaban el desenlace habitual en una situación así, pero el destino tenía otros planes. Messi ejecutó el disparo, sin embargo, el balón salió desviado y pasó rozando el poste, perdiéndose por la línea de fondo ante el asombro general de jugadores, cuerpo técnico y aficionados argentinos.
Messi con la mirada de incredulidad tras haber fallado su penal.
El fútbol da revancha y esa fue para Messi ya que tras fallar su penal, se destapó con un golazo para la historia.
Centro atrás del lateral, en este caso Facundo Medina, y tiro desde la puerta del área para dejar sin opciones al arquero.
Con esta conversión, la Pulga superó a Miroslav Klose (16) y se asentó como el máximo goleador de toda la historia de los Mundiales en soledad.
Messi festejando el gol que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.
La figura indiscutible de la tarde fue Lionel Messi. El capitán argentino volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su selección y se encargó de marcar los dos goles del compromiso. Con su primera anotación desató la alegría de los miles de aficionados albicelestes presentes en Dallas.
Jugadores de Argentina felicitando a Messi.
Shakira volvió a aparecer en una escena mundialista, pero esta vez no fue sobre un escenario ni frente a un micrófono: la cantante colombiana fue captada mirando el partido entre la Selección Argentina y Austria desde uno de los palcos del estadio de Dallas.
El beso de Shakira al ser captada por las cámaras de TV.
Shakira estuvo acompañada por sus hijos, Milan y Sasha Piqué Mebarak, y la imagen rápidamente llamó la atención de los fanáticos que seguían la transmisión del encuentro.
Dibu Martínez salvó a la Argentina en el inicio del segundo tiempo.
En la última jugada del partido, la Albiceleste aprovechó los espacios en el fondo de los europeos y Julián Álvarez no concretar el 2-0. Sin embargo, apareció Lionel Messi dentro del área austriaca y, tras una serie de rebotes, definió con sutileza para consumar el triunfo albiceleste en Dallas. La Pulga alcanzó los 18 goles en los Mundiales.
Messi gritó a tpdo pulmón su doblete en el Argentina vs Austria.
Con este resultado, Argentina llega a seis puntos y asegura matemáticamente su presencia en la fase eliminatoria del Mundial 2026. El vigente campeón del mundo mantiene intactas sus aspiraciones de volver a pelear por el título y continúa enviando un mensaje claro al resto de selecciones: sigue siendo uno de los principales candidatos al trofeo.
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