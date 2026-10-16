Tomás Zambrano llega a El Salvador para conocer el funcionamiento del Cecot

San Salvador, El Salvador. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, llegó a El Salvador junto a miembros de la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo para conocer el modelo penitenciario de ese país, con especial atención al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Durante la visita, la delegación hondureña prevé conocer las instalaciones del centro penitenciario y abordar estrategias de seguridad para combatir el crimen organizado, con el objetivo de identificar medidas que puedan implementarse en Honduras.

Reunión con autoridades salvadoreñas

Como parte de su agenda, Zambrano informó que sostuvo una reunión con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con quien conversó sobre reformas legales y estrategias para enfrentar la delincuencia organizada en ambos países. El titular del Legislativo hondureño señaló que la cooperación entre las dos naciones es importante para responder a las actividades transnacionales de las estructuras criminales y coordinar la aprobación de leyes que permitan fortalecer la seguridad.

🇭🇳🫱🏻‍🫲🏽🇸🇻 Conversamos con @ECastroES , presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, sobre las reformas y estrategias en materia de seguridad para enfrentar el crimen organizado y avanzar hacia una Honduras donde las familias puedan vivir en paz y tranquilidad. https://t.co/p8N1LuJrf0 — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) October 16, 2026

“Nos reunimos con el presidente de la Asamblea de El Salvador, con quien hablamos de la necesidad de coordinar la aprobación de leyes en ambas naciones para crear un escudo internacional contra la delincuencia”, expresó Zambrano en un mensaje difundido en sus redes sociales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El diputado indicó que la experiencia salvadoreña servirá como referencia para analizar medidas que puedan adaptarse a la realidad hondureña. La visita al Cecot forma parte de ese proceso de intercambio de información sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y las estrategias de seguridad.

Así como las.actividades del crimen organizado se vuelven transaccionales, los esfuerzos para combatirlo requieren también de alianzas entre diferentes países para poder tener éxito.Nos reunimos con el presidente de la Asamblea de El Salvador, @ECastroES , con quien hablamos de la necesidad de coordinar la aprobación de leyes en ambas naciones para crear un escudo internacional contra la delincuencia.El Salvador es un caso de éxito en el mundo en este esfuerzo de traer paz y seguridad a nuestros países, y esta reunión y la visita al Cecot, nos darán muchos insumos para replicar sus acciones en Honduras. — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) October 16, 2026