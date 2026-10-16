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Tomás Zambrano llega a El Salvador para conocer el funcionamiento del Cecot

Tomás Zambrano y miembros de la Comisión de Seguridad sostendrán actividades para conocer el funcionamiento del Cecot y abordar la cooperación entre ambos países

Tomás Zambrano llega a El Salvador para conocer el funcionamiento del Cecot

El presidente del Congreso hondureño destacó la importancia de coordinar reformas legales y conocer el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño.

San Salvador, El Salvador. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, llegó a El Salvador junto a miembros de la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo para conocer el modelo penitenciario de ese país, con especial atención al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Durante la visita, la delegación hondureña prevé conocer las instalaciones del centro penitenciario y abordar estrategias de seguridad para combatir el crimen organizado, con el objetivo de identificar medidas que puedan implementarse en Honduras.

Es falso que Bukele dijera que JOH estaría en el CECOT si fuese salvadoreño

Reunión con autoridades salvadoreñas

Como parte de su agenda, Zambrano informó que sostuvo una reunión con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con quien conversó sobre reformas legales y estrategias para enfrentar la delincuencia organizada en ambos países.

El titular del Legislativo hondureño señaló que la cooperación entre las dos naciones es importante para responder a las actividades transnacionales de las estructuras criminales y coordinar la aprobación de leyes que permitan fortalecer la seguridad.

“Nos reunimos con el presidente de la Asamblea de El Salvador, con quien hablamos de la necesidad de coordinar la aprobación de leyes en ambas naciones para crear un escudo internacional contra la delincuencia”, expresó Zambrano en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El diputado indicó que la experiencia salvadoreña servirá como referencia para analizar medidas que puedan adaptarse a la realidad hondureña.

La visita al Cecot forma parte de ese proceso de intercambio de información sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y las estrategias de seguridad.

La delegación busca obtener insumos para impulsar iniciativas desde el Congreso Nacional de Honduras, especialmente en materia de legislación y combate al crimen organizado.

Sin embargo, las medidas que podrían adoptarse deberán evaluarse conforme al contexto y al marco jurídico hondureño.

Cecot es una prisión de máxima seguridad construida en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, como parte de su estrategia contra las pandillas.

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Redacción La Prensa
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