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Dictan auto de formal procesamiento contra Melvin Ceballos, dirigente de los colectivos de Libre

La audiencia preliminar quedó programada para el lunes 26 de octubre de 2026, a las 9:30 de la mañana

Dictan auto de formal procesamiento contra Melvin Ceballos, dirigente de los colectivos de Libre

Melvin Ceballos fue detenido el 22 de septiembre en el barrio El Bosque por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).

Tegucigalpa. La justicia hondureña dictó un auto de formal procesamiento contra Melvin Ceballos Umanzor, dirigente de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), por los delitos de coacción y amenaza electoral, en perjuicio de la Constitución de la República.

La resolución fue dictada por un juez de Letras Penal tras celebrar la audiencia inicial, en un caso relacionado con presuntas acciones que obstaculizaron el proceso electoral de 2025.

Según el requerimiento fiscal, Ceballos Umanzor encabezó y dirigió movilizaciones que impidieron el normal desarrollo del proceso de recepción de ofertas para garantizar el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), de cara a las elecciones generales de noviembre de ese año.

Perteneció a otro partido: ¿quién es Melvin Ceballos y de qué lo acusan?

La Fiscalía atribuye al imputado acciones que habrían afectado un procedimiento clave para la organización electoral. Por estos hechos, deberá continuar enfrentando el proceso judicial, aunque el juez le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

La audiencia preliminar quedó programada para el lunes 26 de octubre de 2026, a las 9:30 de la mañana, fecha en la que el caso avanzará a la siguiente etapa procesal.

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Redacción La Prensa
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