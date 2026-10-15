Dictan auto de formal procesamiento contra Melvin Ceballos, dirigente de los colectivos de Libre

Tegucigalpa. La justicia hondureña dictó un auto de formal procesamiento contra Melvin Ceballos Umanzor, dirigente de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), por los delitos de coacción y amenaza electoral, en perjuicio de la Constitución de la República.

La resolución fue dictada por un juez de Letras Penal tras celebrar la audiencia inicial, en un caso relacionado con presuntas acciones que obstaculizaron el proceso electoral de 2025.

Según el requerimiento fiscal, Ceballos Umanzor encabezó y dirigió movilizaciones que impidieron el normal desarrollo del proceso de recepción de ofertas para garantizar el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), de cara a las elecciones generales de noviembre de ese año.