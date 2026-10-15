Allanamientos en la Rivera Hernández, Chamelecón y La Lima en busca de miembros de organizaciones terroristas

San Pedro Sula. Las autoridades policiales y judiciales de Honduras pusieron en marcha una serie de allanamientos simultáneos en puntos clave del Valle de Sula, con el objetivo de capturar a presuntos miembros de organizaciones criminales.

Las operaciones se concentran este jueves en sectores conflictivos como la Rivera Hernández y Chamelecón en San Pedro Sula, así como en los municipios San Manuel, La Lima y El Progreso (Yoro).

En total, se ejecutan de manera simultánea cinco intervenciones estratégicas que cuentan con la participación de más de 300 funcionarios policiales, incluyendo la Policía Preventiva, Fuerzas Especiales, Policía Militar y fiscales de la Dirección General de Fiscalías.