Policía incumple desalojo de finca Camarones, lo que causa protestas y toma de vías

Tocoa, Colón. La Plataforma Agraria expresó su profunda indignación y denunció presunta complicidad de las autoridades, luego de que la Secretaría de Seguridad no ejecutara la orden de desalojo programada para este miércoles 14 de octubre contra el grupo criminal conocido como Los Cachos, que mantiene ocupada la finca Camarones, ubicada en la aldea Quebrada de Arena, municipio de Tocoa, departamento de Colón. Durante una conferencia de prensa, Johnny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, cuestionó duramente la inacción policial y señaló directamente a los mandos de seguridad por el incumplimiento de la orden judicial.

"Así de negligentes la Secretaría de Seguridad. O la pregunta correcta: ¿a quién quieren favorecer al no ejecutar el desalojo del grupo criminal Los Cachos?", cuestionó Rivas. La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional el pasado 12 de agosto, en contra de los grupos irregulares que mantienen invadida la finca Camarones desde el 24 de diciembre de 2024.

Denuncias de favoritismo

Según detalló la organización agraria, el mandato judicial fue emitido e impartido formalmente a las autoridades policiales desde el pasado 11 de septiembre. Sin embargo, tras más de un mes de espera, la fuerza pública no se presentó al lugar, agudizando aún más el conflicto agrario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"El juez le está notificando a la Secretaría de Seguridad y al Director General de la Policía para el desalojo, pero en 33 días la Policía no pudo organizarse o no tuvo la voluntad para organizarse y ejecutar el desalojo contra el grupo criminal Los Cachos", denunció Rivas. "Pero si fuera en contra de los campesinos, en 24 horas se organizan y los atacan. Esto nos hace pensar que estas estructuras violentas también gozan de protección a otros niveles", agregó el dirigente.

Inician tomas de carretera y amenazan con acciones masivas

Ante la falta de ejecución del desalojo, la Plataforma Agraria advirtió que endurecerá sus medidas de presión mediante protestas masivas y tomas de carreteras en el departamento de Colón durante los próximos días. Las acciones de protesta ya comenzaron a registrarse en la zona. Este mismo miércoles, diversos grupos campesinos realizaron un bloqueo en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Quebrada de Agua, exigiendo la pronta restitución de las tierras de la empresa Camarones y la expulsión del grupo armado que mantiene la posesión ilegal del predio.

Falta de logística impidió desalojo