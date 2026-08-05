Una nueva finca de palma africana es invadida en el Bajo Aguán

Tocoa, Colón

Un nuevo conflicto agrario se registró en el Bajo Aguán, luego que integrantes de la Cooperativa Campesina Ebenezer, en la comunidad de La Confianza, Tocoa, Colón, denunciaran la invasión de una finca de palma africana que han cultivado por más de 15 años. Según el relato de las familias afectadas, la ocupación ocurrió cerca de las 4:00 de la mañana del pasado lunes por un grupo de personas, que podrían estar ligadas a empresas campesinas cercanas a la zona. Los denunciantes aseguraron que entre los invasores que identificaron hay supuestos descendientes de socios del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) y personas ligadas a las empresas Tranvío y Camarones.

Son los socios que, junto a sus familias, dependen económicamente de estas tierras y catalogan de injusto el despojo. Ante el riesgo de un enfrentamiento, y con especial preocupación por la presencia de menores de edad en el predio. La directiva de la cooperativa instó a la cúpula del Muca a hacerse presente en el lugar para mediar un acuerdo pacífico, antes que se origine un enfrentamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La empresa Ebenezer es la que ha venido manejando la finca desde un inicio con unas setenta personas; sin embargo, solo han quedado trece. Los afectados manifestaron que de eso se aprovechan para intentar recuperar la tierra.

Reacciones del Muca

La dirigencia del Muca negó que estén involucrados en invasiones de fincas en el sector. "Negamos, no estamos involucrados en invasiones. Como presidente represento cuatro asentamientos y ni sabíamos lo que pasaba´´, dijo Orlando Romero, presidente del Muca. "Estamos manteniendo lo que tenemos y generando empleos. Aclaramos que no estamos en invasiones, sino en producir", añadió.