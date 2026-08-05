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Una nueva finca de palma africana es invadida en el Bajo Aguán

Miembros de la Cooperativa Campesina Ebenezer en Tocoa, Colón, denunciaron la toma de las tierras que han trabajado por más de 15 años. Varias personas ingresaron al terreno en la madrugada para apoderarse de las plantaciones de palma africana

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 15:10 -
  • Carlos Molina
Una nueva finca de palma africana es invadida en el Bajo Aguán

La finca Ebenezer amaneció tomada por un grupo de personas, los afectados denuncian a miembros del Movimiento Campesino del Aguán.

 Foto: La Prensa
Tocoa, Colón

Un nuevo conflicto agrario se registró en el Bajo Aguán, luego que integrantes de la Cooperativa Campesina Ebenezer, en la comunidad de La Confianza, Tocoa, Colón, denunciaran la invasión de una finca de palma africana que han cultivado por más de 15 años.

Según el relato de las familias afectadas, la ocupación ocurrió cerca de las 4:00 de la mañana del pasado lunes por un grupo de personas, que podrían estar ligadas a empresas campesinas cercanas a la zona.

Los denunciantes aseguraron que entre los invasores que identificaron hay supuestos descendientes de socios del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) y personas ligadas a las empresas Tranvío y Camarones.

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Son los socios que, junto a sus familias, dependen económicamente de estas tierras y catalogan de injusto el despojo. Ante el riesgo de un enfrentamiento, y con especial preocupación por la presencia de menores de edad en el predio.

La directiva de la cooperativa instó a la cúpula del Muca a hacerse presente en el lugar para mediar un acuerdo pacífico, antes que se origine un enfrentamiento.

La empresa Ebenezer es la que ha venido manejando la finca desde un inicio con unas setenta personas; sin embargo, solo han quedado trece. Los afectados manifestaron que de eso se aprovechan para intentar recuperar la tierra.

Reacciones del Muca

La dirigencia del Muca negó que estén involucrados en invasiones de fincas en el sector. "Negamos, no estamos involucrados en invasiones. Como presidente represento cuatro asentamientos y ni sabíamos lo que pasaba´´, dijo Orlando Romero, presidente del Muca.

"Estamos manteniendo lo que tenemos y generando empleos. Aclaramos que no estamos en invasiones, sino en producir", añadió.

El conflicto agrario en el departamento de Colón sigue sin resolverse, el gobierno anterior fracasó en la lucha y el actual busca alternativas para poner fin a las invasiones.

El conflicto agrario en el departamento de Colón sigue sin resolverse, el gobierno anterior fracasó en la lucha y el actual busca alternativas para poner fin a las invasiones.

 (Foto: La Prensa)

De igual manera, Samuel Munguía, socio de la cooperativa La Confianza, apuntó que esperan dialogar con los denunciantes y aclarar la situación.

“Queremos resolver este problema por la vía del diálogo; no queremos que corra sangre. No estamos promoviendo el desorden; estamos organizados nosotros en la cooperativa La Confianza”, manifestó.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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