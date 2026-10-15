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Policía decomisa 69 paquetes de cocaína en playa de Islas de la Bahía

La Policía de Honduras decomisó 69 paquetes de cocaína en una camioneta abandonada en playa Cambay, en Santos Guardiola, Islas de la Bahía

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 10:25 -
  • Agencia EFE
Policía decomisa 69 paquetes de cocaína en playa de Islas de la Bahía

El carro y la droga fue encontrada la noche del miércoles en la playa Cambay, en el municipio de Santos Guardiola.

 Foto: referencia

Roatán, Islas de la Bahía. Las autoridades de Honduras se incautaron de 69 paquetes de cocaína hallados en una camioneta abandonada en una playa del departamento insular de Islas de la Bahía, en el Caribe del país centroamericano, informó este jueves una fuente oficial.

El carro fue hallado la noche del miércoles en la playa Cambay, en el municipio de Santos Guardiola, después de que vecinos del sector alertaran a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre un tiroteo en la zona, detalló un comunicado de la Policía hondureña.

Los agentes que acudieron al lugar constataron que los ocupantes del vehículo huyeron al percatarse de la presencia policial y dejaron abandonado el automóvil.

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Durante la inspección del maletero, la Policía encontró los 69 paquetes de cocaína, cuyo peso total no fue precisado por las autoridades.

Droga incautada en playa del departamento insular de Islas de la Bahía.

Droga incautada en playa del departamento insular de Islas de la Bahía.

 (Foto: cortesía)

Las fuerzas de seguridad mantienen operativos de búsqueda en puntos estratégicos y vías de acceso a Santos Guardiola para dar con los sospechosos vinculados con el tiroteo y el abandono de la droga.

Por su ubicación geográfica, principalmente en el Caribe, Honduras es utilizada por narcotraficantes internacionales para enviar cargamentos, especialmente de cocaína, hacia Estados Unidos en avionetas y embarcaciones rápidas.

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Según las autoridades, Honduras se incautó de más de seis toneladas de cocaína en lo que va de 2026.

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Agencia EFE
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