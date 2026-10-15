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Capturan en aeropuerto a hondureño deportado de EE UU acusado de asesinato

De acuerdo con las investigaciones policiales, el hecho se originó luego de una acalorada discusión por una cerveza entre la víctima y el imputado

Capturan en aeropuerto a hondureño deportado de EE UU acusado de asesinato

El operativo de captura se llevó a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.

Diario La Prensa

San Pedro Sula. En una operación conjunta entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Oficina Central Nacional de Interpol y el sistema CHIS, agentes de la Policía Nacional capturaron a un hondureño de 46 años de edad tras su arribo al país.

El operativo de captura se llevó a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de La Lima, en el preciso momento en que el sospechoso descendía de un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos.

El detenido tiene una notificación roja de búsqueda internacional y una orden judicial pendiente, al ser supuestamente responsable del delito de asesinato en perjuicio del ciudadano Rafael López Díaz.

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Según las investigaciones policiales, el hecho violento ocurrió en el año 2017 en el municipio de Sabá, departamento de Colón, derivado de una acalorada discusión por una cerveza entre la víctima y el imputado.

Tras concretarse su detención en la terminal aérea, el individuo fue trasladado bajo resguardo policial para ser puesto a disposición del juzgado competente e iniciar el proceso judicial correspondiente.

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Redacción La Prensa
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