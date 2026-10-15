Capturan en aeropuerto a hondureño deportado de EE UU acusado de asesinato

San Pedro Sula. En una operación conjunta entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Oficina Central Nacional de Interpol y el sistema CHIS, agentes de la Policía Nacional capturaron a un hondureño de 46 años de edad tras su arribo al país.

El operativo de captura se llevó a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de La Lima, en el preciso momento en que el sospechoso descendía de un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos.

El detenido tiene una notificación roja de búsqueda internacional y una orden judicial pendiente, al ser supuestamente responsable del delito de asesinato en perjuicio del ciudadano Rafael López Díaz.