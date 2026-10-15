Muere empresario Noé Landaverde en un accidente vial en la CA-5

El empresario se conducía por la carretera CA-5 cuando ocurrió el percance que terminó con su vida. Sin embargo, hasta el momento no se han brindado detalles sobre la manera en que sucedió el accidente.

Taulabé, Comayagua. El reconocido empresario del departamento de Colón, Noé Landaverde Chacón, falleció la noche del miércoles en un accidente vial ocurrido en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Taulabé, en el departamento de Comayagua.

En el mismo hecho resultó gravemente herida una mujer identificada únicamente como Laura, quien viajaba como acompañante de Landaverde Chacón.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer sufrió lesiones de gravedad, aunque no se han proporcionado mayores detalles sobre su condición médica ni el centro asistencial al que habría sido trasladada.

El accidente se registró en el sector de Taulabé, una zona donde recurrentemente ocurren este tipo de percances fatales.

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En el percance habría participado otro vehículo; sin embargo, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) no han confirmado más detalles.

Landaverde Chacón era propietario de la procesadora de Pollo Imperio, una empresa dedicada al rubro avícola con la que se había dado a conocer en el ámbito de los negocios en el municipio de Sabá, Colón.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre las circunstancias del hecho, mientras se mantiene a la espera de una actualización sobre la evolución médica de la mujer lesionada.