Identifican a hombre asesinado en una cancha sintética en Peña Blanca

La víctima fue identificada como Alexander Mejía Martínez, de aproximadamente 30 años, conocido popularmente como “El Mexicano”.

Peña Blanca, Cortés. Un hombre muert o y dos personas heridas dejó un tiroteo registrado el martes por la noche en una cancha sintética de fútbol ubicada en la colonia 25 de Mayo, en Peña Blanca, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho violento ocurrió en las instalaciones deportivas, donde se registró un fuerte tiroteo que dejó a otras dos personas heridas.

Tras el ataque, las personas lesionadas fueron trasladadas a la clínica Santa Cecilia, donde recibieron atención médica.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el tiroteo ni sobre la identidad de las personas que habrían participado en el hecho.

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Las autoridades deberán investigar el caso para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables de la muerte de Mejía Martínez.

Se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido en este sector de Peña Blanca, Cortés.