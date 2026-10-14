Diputados hondureños visitarán El Salvador para conocer sistema penitenciario

Tegucigalpa. La posibilidad de adaptar a Honduras el modelo de máxima seguridad aplicado por el Gobierno de Nayib Bukele será uno de los temas que examinará una delegación del Congreso Nacional durante una visita a El Salvador. La comitiva, encabezada por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, e integrada por miembros de la Comisión de Seguridad, conocerá el funcionamiento de las cárceles salvadoreñas y analizará si algunas de sus medidas podrían aplicarse en el país.

Entre los principales puntos de interés figura el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad construida en Tecoluca para recluir a personas vinculadas con estructuras criminales. La intención de los legisladores es conocer cómo opera este centro y qué mecanismos emplea el Estado salvadoreño para mantener el control penitenciario y enfrentar a las organizaciones delictivas. La diputada Sara Zavala defendió el acercamiento con las autoridades salvadoreñas y sostuvo que conocer otras experiencias puede contribuir al análisis de las políticas de seguridad hondureñas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Hay que ir a conocer el sistema penitenciario, el sistema carcelario, cómo funciona; hay que conocer cómo funciona en materia de fortalecimiento institucional, cómo se han fortalecido las instituciones en materia de seguridad y orden público. Yo creo que esto no hay que verlo con malos ojos", expresó.