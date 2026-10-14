Diputados hondureños visitarán El Salvador para conocer sistema penitenciario

Tegucigalpa. La posibilidad de adaptar a Honduras el modelo de máxima seguridad aplicado por el Gobierno de Nayib Bukele será uno de los temas que examinará una delegación del Congreso Nacional durante una visita a El Salvador.
La comitiva, encabezada por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, e integrada por miembros de la Comisión de Seguridad, conocerá el funcionamiento de las cárceles salvadoreñas y analizará si algunas de sus medidas podrían aplicarse en el país.
Entre los principales puntos de interés figura el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad construida en Tecoluca para recluir a personas vinculadas con estructuras criminales.
La intención de los legisladores es conocer cómo opera este centro y qué mecanismos emplea el Estado salvadoreño para mantener el control penitenciario y enfrentar a las organizaciones delictivas.
La diputada Sara Zavala defendió el acercamiento con las autoridades salvadoreñas y sostuvo que conocer otras experiencias puede contribuir al análisis de las políticas de seguridad hondureñas.
"Hay que ir a conocer el sistema penitenciario, el sistema carcelario, cómo funciona; hay que conocer cómo funciona en materia de fortalecimiento institucional, cómo se han fortalecido las instituciones en materia de seguridad y orden público. Yo creo que esto no hay que verlo con malos ojos", expresó.
La visita se plantea en un momento en que Honduras busca reforzar su respuesta frente a las pandillas y otras estructuras delictivas. Entre las medidas impulsadas figuran la creación de la Dirección Anti Maras y Pandillas (Daet) y la aprobación de reformas penales dirigidas a combatir estas organizaciones.
Sin embargo, la iniciativa también ha despertado reservas entre defensores de derechos humanos, quienes advierten que trasladar una estrategia de un país a otro exige tomar en cuenta las diferencias legales e institucionales.