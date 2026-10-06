Capturan a tres supuestos "gatilleros" de la 18 en Choloma: tenían una AR-15

Choloma, Cortés. Tres presuntos miembros de la pandilla 18 fueron detenidos durante un operativo ejecutado en el barrio Primavera, sector Kilómetro, en el municipio de Choloma, Cortés.

Los sospechosos son señalados por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, en perjuicio del orden público y la salud pública del Estado.

Entre los detenidos se encuentra Kenneth Aldail Ochoa Granados, de 19 años, conocido con el alias de "Campana", quien es originario del mismo sector donde se desarrolló la operación. También fue requerido Santos Hernán Ramírez Mancia, de 19 años, alias "Tato", así como un adolescente de 17 años identificado con el alias de "Balín".