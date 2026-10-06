Capturan a tres supuestos "gatilleros" de la 18 en Choloma: tenían una AR-15

Choloma, Cortés. Tres presuntos miembros de la pandilla 18 fueron detenidos durante un operativo ejecutado en el barrio Primavera, sector Kilómetro, en el municipio de Choloma, Cortés.
Los sospechosos son señalados por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, en perjuicio del orden público y la salud pública del Estado.
Entre los detenidos se encuentra Kenneth Aldail Ochoa Granados, de 19 años, conocido con el alias de "Campana", quien es originario del mismo sector donde se desarrolló la operación. También fue requerido Santos Hernán Ramírez Mancia, de 19 años, alias "Tato", así como un adolescente de 17 años identificado con el alias de "Balín".
El procedimiento fue realizado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) y oficiales de la Umep-10.
Según los antecedentes recopilados por la Daet, los tres jóvenes tendrían alrededor de tres años de permanencia dentro de la estructura criminal y presuntamente desempeñarían funciones como gatilleros en zonas de Choloma.
Durante el despliegue policial, los agentes localizaron un fusil AR-15, junto con su cargador y munición de uso prohibido. Además, fueron decomisadas dos armas de fuego cortas, cada una con sus respectivos cargadores y proyectiles, así como un teléfono celular.
Tras finalizar el procedimiento, los tres aprehendidos fueron trasladados junto con los objetos decomisados ante las autoridades judiciales.