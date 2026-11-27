Tegucigalpa. Tres diputados propietarios del Partido Nacional recibirán la deducción de un día de salario tras no haberse presentado ni justificado formalmente su ausencia en la sesión legislativa celebrada el jueves 26 de noviembre, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

El secretario de ese poder del Estado, Carlos Ledezma, confirmó que los congresistas sancionados son Javier Alejandro Mendieta Servellón, representante por el departamento de Choluteca; Víctor Napoleón Amador Morales, diputado por Intibucá; y Wilson Rolando Pineda Díaz, congresista por Lempira.