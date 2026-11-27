Tegucigalpa. Tres diputados propietarios del Partido Nacional recibirán la deducción de un día de salario tras no haberse presentado ni justificado formalmente su ausencia en la sesión legislativa celebrada el jueves 26 de noviembre, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
El secretario de ese poder del Estado, Carlos Ledezma, confirmó que los congresistas sancionados son Javier Alejandro Mendieta Servellón, representante por el departamento de Choluteca; Víctor Napoleón Amador Morales, diputado por Intibucá; y Wilson Rolando Pineda Díaz, congresista por Lempira.
En el caso de Pineda Díaz, simpatizantes señalaron que el parlamentario asistía a una ceremonia de graduación en su departamento; sin embargo, al no haberse tramitado la excusa correspondiente ante la secretaría legislativa, procedió la sanción administrativa.
De acuerdo con las autoridades del Legislativo, los fondos retenidos por concepto de inasistencias injustificadas son canalizados hacia centros educativos o establecimientos de salud.
Esta disposición reglamentaria se ha ejecutado de manera recurrente durante el presente año contra parlamentarios de diversas bancadas, registrándose en julio pasado un descuento similar aplicado a 12 diputados propietarios y suplentes.