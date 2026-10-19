Fallece el doctor Rodrigo Martínez, médico de generaciones en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. El doctor Rodrigo Martínez, reconocido médico de la zona norte de Honduras y nieto del pionero de la salud pública Leonardo Martínez Valenzuela, falleció, dejando una trayectoria vinculada al servicio de la medicina y la comunidad sampedrana.

Martínez heredó de su padre la pasión por la medicina y dedicó su vida profesional a la atención de la salud. Sus primeros pasos en el ejercicio médico los dio en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En 1975 ingresó al Centro Médico Sampedrano (Cemesa), donde se desempeñó como especialista, formó parte esencial del equipo médico y también fue miembro accionista de la institución.

El doctor Martínez se retiró de la práctica médica activa en 2007, después de 39 años de ejercicio profesional. Tras su retiro, decidió dedicar más tiempo a su familia y a viajar, luego de una extensa carrera al servicio de la población de la zona norte.