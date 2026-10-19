  1. Inicio
  2. · San Pedro

Fallece el doctor Rodrigo Martínez, médico de generaciones en San Pedro Sula

El doctor Rodrigo Martínez, reconocido médico de la zona norte de Honduras, falleció tras una destacada trayectoria. Oportunamente se brindará información sobre los detalles de las honras fúnebres

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 19:02 -
  • Bladimir Ocon
Fallece el doctor Rodrigo Martínez, médico de generaciones en San Pedro Sula

El doctor Rodrigo Martínez, nieto de Leonardo Martínez Valenzuela, dedicó 39 años a la medicina y dejó un legado de servicio y compromiso con la salud en San Pedro Sula y la zona norte de Honduras.

San Pedro Sula, Honduras. El doctor Rodrigo Martínez, reconocido médico de la zona norte de Honduras y nieto del pionero de la salud pública Leonardo Martínez Valenzuela, falleció, dejando una trayectoria vinculada al servicio de la medicina y la comunidad sampedrana.

Martínez heredó de su padre la pasión por la medicina y dedicó su vida profesional a la atención de la salud. Sus primeros pasos en el ejercicio médico los dio en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En 1975 ingresó al Centro Médico Sampedrano (Cemesa), donde se desempeñó como especialista, formó parte esencial del equipo médico y también fue miembro accionista de la institución.

El doctor Martínez se retiró de la práctica médica activa en 2007, después de 39 años de ejercicio profesional. Tras su retiro, decidió dedicar más tiempo a su familia y a viajar, luego de una extensa carrera al servicio de la población de la zona norte.

El doctor Rodrigo Ernesto Martínez Schult junto a su esposa, Joan Marie Leary, quien falleció en mayo de 2023.

El doctor Rodrigo Ernesto Martínez Schult junto a su esposa, Joan Marie Leary, quien falleció en mayo de 2023.

Su trayectoria le valió el reconocimiento y el cariño de sus colegas, quienes le ofrecieron un homenaje de despedida en el hotel Real Intercontinental de San Pedro Sula. Su legado quedó ligado a varias generaciones de profesionales y pacientes que conocieron su labor en el ámbito de la medicina.

El velatorio y el sepelio del doctor Rodrigo Martínez están pendientes de confirmación. Oportunamente se brindará información sobre los detalles de las honras fúnebres.


app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias