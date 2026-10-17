Nicolás Ochoa rechaza informe por presunto desfalco de L7 millones y denuncia “arbitrariedades”

San Pedro Sula, Honduras.- Nicolás Ochoa, exdirector del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) rompió el silencio frente a la investigación que señala presuntas anomalías por más de siete millones de lempiras en el manejo de recursos de un centro educativo técnico de San Pedro Sula. El exdirector rechazó la veracidad del informe divulgado por las autoridades educativas y denunció que se ha dañado su dignidad personal y profesional antes de que se esclarezcan los hechos. En una declaración pública dirigida a padres de familia, estudiantes, docentes y ciudadanía en general, Ochoa cuestionó al director departamental de Educación de Cortés, Rafael Eduardo Rodríguez Bonilla, por divulgar información sobre la investigación sin que, según afirmó, se le haya comunicado oficialmente el contenido del informe.

“Usted ha hecho público un informe que desconozco, que no se me ha hecho la comunicación oficial en ningún momento”, manifestó Ochoa, quien pidió que se respeten los procedimientos administrativos y su derecho a defenderse antes de que se establezca alguna responsabilidad. El exdirector del CTHA también puso en duda que existan faltantes de documentos de respaldo por alrededor de siete millones de lempiras. Explicó que estuvo a cargo de la administración de los fondos aportados por los padres de familia entre 2023 y 2025, mientras que en los años anteriores, según su versión, esos recursos eran manejados por las sociedades de padres de familia mediante una cuenta bancaria distinta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ochoa argumentó que las aportaciones de los padres son voluntarias y que no todas las familias realizan esos pagos. Por esa razón, consideró que el monto señalado en el informe no corresponde con los recursos que, según él, se recaudaron durante el período bajo su administración.

Esto dice la auditoría, según Educación

La postura de Ochoa contrasta con los resultados divulgados por la Dirección Departamental de Educación de Cortés. Rafael Rodríguez, confirmó que una comisión técnica de la Secretaría de Educación, después de más de cinco meses de intervención, encontró deficiencias en la administración financiera, así como en los procesos administrativos, técnico-pedagógicos y curriculares del instituto. “En la parte de administración financiera, en la utilización de los fondos propios, tenemos un hallazgo del cual hace falta un poquito más de siete millones de lempiras”, manifestó Rodríguez al explicar los resultados de la revisión. El funcionario indicó que el centro educativo manejaba ingresos anuales que oscilaban entre 10 y 15 millones de lempiras y que se identificaron retrasos en los procesos de liquidación de los fondos propios. También señaló que durante seis años no se realizaron las declaraciones correspondientes, según los hallazgos expuestos sobre la gestión financiera. Ante los resultados, Rodríguez anunció que la Dirección Departamental iniciará las actuaciones legales recomendadas en el informe y que notificará formalmente a Ochoa sobre los hallazgos. Hasta el momento, no se ha informado de una resolución definitiva que establezca responsabilidades individuales por los recursos observados. Por su parte, Ana Colindres, abogada que encabezó la comisión interventora, indicó que la revisión encontró problemas en distintos procedimientos de la institución. “Más que irregularidades, encontramos vicios o falta de conocimiento de los procedimientos. Un director no puede alegar desconocimiento de la ley ni de los reglamentos que regulan su función”, expresó.

Cuestiona manejo de documentos

Uno de los señalamientos más delicados de Ochoa está relacionado con la documentación que habría sido utilizada durante las investigaciones. Aseguró que los comprobantes, facturas, cheques, recibos y movimientos bancarios fueron trasladados en cinco cajas selladas a la Dirección Departamental de Educación. Según su relato, las cajas permanecieron más de diez días en esas instalaciones y posteriormente fueron devueltas poco a poco y abiertas. Ochoa sostuvo que esta situación genera dudas sobre la veracidad del informe, aunque no presentó en su declaración pública pruebas que permitan corroborar de manera independiente lo denunciado. El exdirector defendió además su trayectoria de aproximadamente 40 años al frente del centro educativo y aseguró que su gestión contribuyó a formar jóvenes con competencias laborales para desempeñarse en Honduras y otros países.

Denuncia traslado y vulneración de derechos