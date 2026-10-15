Explosión en Chamelecón reaviva el llamado a controlar la pólvora en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. El almacenamiento clandestino de pólvora comienza a pasar factura nuevamente en la capital industrial con saldos trágicos pese a ser uno de los municipios donde está prohibida la venta. La explosión en una vivienda de Chamelecón, que dejó un saldo lamentable, volvió a sacudir a la sociedad y puso en evidencia la falta de supervisión de las autoridades para garantizar el cumplimiento del Plan de Arbitrios y la falta de conciencia de algunos ciudadanos que irrespetan la prohibición. Pedro Martínez, director de la Policía Municipal, lamentó lo ocurrido y explicó que el viernes se someterá a consideración de la Corporación Municipal el “Plan Cero Pólvora”, con el propósito de asignar recursos e intensificar los operativos para evitar nuevas tragedias.

“Con la llegada de las fiestas navideñas muchas personas comienzan a trasladar pólvora sobre todo de occidente, la almacenan y por ello ocurren situaciones como lo acontecido en la 10 de Septiembre de Chamelecón”, dijo el director. La prohibición de comercializar productos elaborados a base de pólvora está contemplada en el artículo 193 del Plan de Arbitrios Municipal. Por ello, según Martínez, no es necesario publicar una nueva ordenanza, pues la disposición ya está vigente en el municipio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Plan de Arbitrios establece que se prohíbe el otorgamiento de permisos para operar negocios dedicados a la producción, distribución y venta al por mayor y al detalle de mercancías elaboradas a base de pólvora en el municipio. También prohíbe su almacenamiento y quema, así como la distribución o venta de estos productos en establecimientos con actividades comerciales diferentes, recordó Martínez. El funcionario explicó que la normativa municipal también prohíbe el ingreso de estos productos al municipio de San Pedro Sula por cualquier vía. Sin embargo, cuando una persona procedente de San Pedro Sula y con destino a otro municipio traslade productos de esta naturaleza, la Policía Municipal le solicitará la guía correspondiente, extendida por la municipalidad de origen, en la que deben constar el destino final y las condiciones mínimas de seguridad para su transporte.

Las multas establecidas

La violación de esta disposición hará incurrir a los infractores en una multa de al menos 20,000 lempiras que impondrá el Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos/Justicia Municipal. El mismo Plan de Arbitrios establece que los encargados municipales deben realizar operativos periódicos en todo el municipio para garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo. El regidor José Antonio Rivera manifestó que el plan operativo todavía no ha llegado a la Corporación Municipal, pero pareció que su aprobación es un mero trámite, pues el Plan de Arbitrios ya debe aplicarse. Añadió que la normativa también prohíbe el uso de pólvora como medio de diversión o entretenimiento para niños y niñas dentro del municipio de San Pedro Sula cuando sea facilitado por cualquier persona. La multa para quien la proporción es de L 3,000.

“Con la llegada de la temporada navideña y de fin de año proliferan más los almacenamientos de productos elaborados a base de pólvora y lo que pedimos es conciencia con los adultos para evitar tragedias donde se pierden vidas”, dijo el regidor.