Rusia celebra la victoria de Lula y apuesta por profundizar relaciones con Brasil

Moscú, Rusia. El Kremlin celebró este lunes la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, y expresó su confianza en que ambos países continuarán profundizando sus relaciones, tanto bilaterales como en el marco del grupo BRICS. "Saludamos la victoria del señor Lula, él hace mucho no solo en aras del desarrollo de las relaciones bilaterales, sino para mantener el proceso en el marco de los BRICS y otras organizaciones", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin añadió que Rusia confía en que "todos estos procesos se mantendrán y continuarán desarrollándose". Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas. Rusia y Brasil mantienen relaciones diplomáticas de larga data, tras su establecimiento oficial en octubre de 1828 y actualmente cooperan estrechamente en el marco del grupo BRICS (asociación de economías emergentes y países en desarrollo), el G20 (que reúne a las principales economías del mundo) y Naciones Unidas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse