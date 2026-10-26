Nasry Asfura felicita a Lula da Silva por su victoria electoral en Brasil

Tegucigalpa. Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó en redes sociales a Lula da Silva por su triunfo electoral en Brasil.
Asfura reconoció la victoria de Lula en los comicios de segunda vuelta en Brasil, en los que derrotó a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
"Felicito al presidente Lula por su triunfo y al pueblo brasileño por su fiesta cívica. Honduras reafirma su voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Brasil, promoviendo una agenda de trabajo conjunto en beneficio de nuestras naciones y de la región. Viva Brasil, viva Honduras", escribió Asfura.
El líder progresista fue reelegido el domingo con el 52 % de los votos, frente al 48 % que obtuvo el senador Bolsonaro, en una remontada sin precedentes en la historia democrática del país.
Felicito al presidente @LulaOficial por su triunfo y al pueblo brasileño por su fiesta cívica. Honduras reafirma su voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Brasil, promoviendo una agenda de trabajo conjunto en beneficio de nuestras naciones y de la región.¡Dios bendiga Brasil! ¡Dios bendiga Honduras!🇭🇳 🇧🇷— Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) October 26, 2026
Los sondeos arrojaban un empate técnico, nunca situaron a Lula por delante en los pronósticos de cara a la segunda vuelta y no estuvieron cerca de prever una ventaja final de casi cuatro puntos, tan amplia que incluso superó al margen por el que el mandatario derrotó a Jair Bolsonaro hace cuatro años.
El gobernante progresista había planteado esta segunda vuelta como una batalla entre un modelo democrático y la amenaza del autoritarismo que representa la familia Bolsonaro, cuyo patriarca fue condenado a 27 años de cárcel por urdir un golpe de Estado para permanecer en el poder tras su derrota electoral en 2022.
En su discurso de victoria, con la voz quebrada tras una intensa campaña, Lula agradeció a los jóvenes por haber salido a las calles "para defender la democracia", así como a las personas mayores por haber ido a votar, lo que permitió reducir la alta abstención de la primera vuelta.
El líder progresista también planteó la campaña como una elección entre la defensa de la patria o una claudicación ante la influencia del presidente estadounidense, Donald Trump.
Por ello, afirmó que Brasil ha demostrado en las urnas que "no acepta ser el patio trasero de nadie", sino que desea ser "central" y no "periférico" en las discusiones globales.
Tras conocerse el resultado, Bolsonaro se negó a reconocer la victoria de Lula y adelantó que solicitará la "anulación" de las elecciones en la Justicia.
El motivo, una polémica decisión judicial que llevó a extender dos horas el horario de votación en todo el país, en respuesta a una demanda de la campaña de Lula.
El PT de Lula denunció que en varias ciudades controladas por la derecha no se flotaron suficientes servicios de autobuses gratuitos para atender a los votantes, como obligaba la Justicia, lo que afectaba principalmente a los más pobres, que tienden a votar a la izquierda.
La decisión de extender el horario de votación partió del magistrado del Tribunal Supremo Cristiano Zanin, exabogado de Lula, y se anunció un minuto después del horario del cierre de los colegios.
Por esta circunstancia, un número significativo de mesas no recibió la orden a tiempo y cerró a su hora habitual, causando confusión.
El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, afirmó que ese retraso causó "dificultades técnicas, operativos y de seguridad" en los comicios.