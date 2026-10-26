Nasry Asfura felicita a Lula da Silva por su victoria electoral en Brasil

Tegucigalpa. Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó en redes sociales a Lula da Silva por su triunfo electoral en Brasil. Asfura reconoció la victoria de Lula en los comicios de segunda vuelta en Brasil, en los que derrotó a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

"Felicito al presidente Lula por su triunfo y al pueblo brasileño por su fiesta cívica. Honduras reafirma su voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Brasil, promoviendo una agenda de trabajo conjunto en beneficio de nuestras naciones y de la región. Viva Brasil, viva Honduras", escribió Asfura. El líder progresista fue reelegido el domingo con el 52 % de los votos, frente al 48 % que obtuvo el senador Bolsonaro, en una remontada sin precedentes en la historia democrática del país.

Felicito al presidente @LulaOficial por su triunfo y al pueblo brasileño por su fiesta cívica. Honduras reafirma su voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Brasil, promoviendo una agenda de trabajo conjunto en beneficio de nuestras naciones y de la región.¡Dios bendiga Brasil! ¡Dios bendiga Honduras!🇭🇳 🇧🇷 — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) October 26, 2026

Los sondeos arrojaban un empate técnico, nunca situaron a Lula por delante en los pronósticos de cara a la segunda vuelta y no estuvieron cerca de prever una ventaja final de casi cuatro puntos, tan amplia que incluso superó al margen por el que el mandatario derrotó a Jair Bolsonaro hace cuatro años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El gobernante progresista había planteado esta segunda vuelta como una batalla entre un modelo democrático y la amenaza del autoritarismo que representa la familia Bolsonaro, cuyo patriarca fue condenado a 27 años de cárcel por urdir un golpe de Estado para permanecer en el poder tras su derrota electoral en 2022.