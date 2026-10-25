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Sheinbaum felicita a Lula: "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo electoral en Brasil, donde derrotó al senador Flávio Bolsonaro

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 19:52 -
  • Agencia EFE
Sheinbaum felicita a Lula: Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta.

 Foto: EFE

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que venció al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

Con este resultado, las dos grandes economías de América Latina se quedan con gobiernos de izquierda.

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El pasado 5 de octubre Sheinbaum descartó el temor por un mayor aislamiento político de México en América Latina si el izquierdista Lula da Silva perdía la segunda vuelta presidencial frente al ultraderechista Bolsonaro.

Ese día, Sheinbaum fue cuestionada sobre la primera vuelta de los comicios brasileños en los que Bolsonaro salió con una leve ventaja sobre Lula.

No obstante, la mandataria mexicana evitó pronunciarse sobre los resultados en Brasil y pidió esperar a que concluyera el proceso electoral.

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"Hay que esperar la segunda vuelta. Vamos a esperar la segunda vuelta y una vez que termine todo el proceso ya podemos dar más opinión", señaló.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario en Brasil.

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Agencia EFE
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