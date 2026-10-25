Sheinbaum felicita a Lula: "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil"

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que venció al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

Con este resultado, las dos grandes economías de América Latina se quedan con gobiernos de izquierda.