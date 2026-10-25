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Presidente de Panamá felicita a Lula da Silva por su victoria electoral en Brasil

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria electoral en Brasil, donde derrotó a Flávio Bolsonaro en segunda vuelta

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 18:44 -
  • Agencia EFE
Presidente de Panamá felicita a Lula da Silva por su victoria electoral en Brasil

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un acto de campaña.

 EFE

Ciudad de Panamá, Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este domingo a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria electoral en esta "jornada democrática" en Brasil, imponiéndose al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la victoria! Seguiremos trabajando juntos por nuestros países", dijo Mulino en un mensaje en X.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,74 % de los votos, frente al 48,26 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 97,69 % de las urnas escrutadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

Este domingo, en la segunda vuelta, Lula ha revertido ese resultado y le ha sacado más de cuatro millones de votos a su adversario. EFE

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Agencia EFE
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