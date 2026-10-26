Teleférico de Tegucigalpa: evalúan rutas y no hay fecha de construcción

Tegucigalpa, Honduras. El proyecto del teleférico de Tegucigalpa continúa en fase de estudios preliminares a octubre de 2026, sin una fecha definida para el inicio de su construcción. Las autoridades trabajan en la validación de las rutas propuestas y en la evaluación de la viabilidad de una obra anunciada desde hace varios años como alternativa para mejorar la movilidad urbana. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que la iniciativa es impulsada por el Gobierno central, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en coordinación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Como Alcaldía formamos parte del equipo coordinador y actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de estudios preliminares. Conforme avance este proceso, estaremos informando a los capitalinos sobre los próximos pasos”, manifestó Zelaya. Entre las tareas pendientes figura la actualización de los estudios técnicos para validar los recorridos y determinar si la propuesta reúne las condiciones necesarias para ejecutarse. Estos resultados permitirán establecer el alcance de la obra y evaluar sus posibilidades de construcción.

La propuesta contempla un sistema de transporte multimodal que combinaría el teleférico con el Bus de Tránsito Rápido (BTR), conocido como Trans-450. El objetivo sería conectar sectores estratégicos de Tegucigalpa y Comayagüela, entre ellos Miraflores, la colonia Kennedy y el bulevar Suyapa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una de las rutas planteadas partiría de la colonia Arturo Quezada, en Comayagüela, y continuaría por la colonia 21 de Febrero y la primera avenida de la ciudad hasta llegar a la Feria del Agricultor y el Artesano. Sin embargo, el recorrido todavía debe someterse a validación técnica.

De acuerdo con la propuesta, la estación de la Feria del Agricultor y el Artesano funcionaría como punto de conexión con otros medios de transporte. Desde allí, los usuarios podrían enlazarse con zonas universitarias y residenciales, aunque los beneficios dependerán de la configuración definitiva del sistema. Si llega a concretarse, el teleférico buscaría reducir los tiempos de traslado, aliviar la congestión vehicular y ofrecer otra opción de movilidad a los capitalinos que diariamente enfrentan dificultades para desplazarse entre sus viviendas, centros de estudio y lugares de trabajo.

Tegus Cable: la propuesta presentada en 2019

En diciembre de 2019, el proyecto denominado Tegus Cable fue presentado como una alternativa para reorganizar la movilidad urbana de la capital. En ese momento, se estimó una inversión de 73 millones de euros, equivalentes entonces a más de 2,000 millones de lempiras. La propuesta contemplaba una capacidad de hasta 2,400 pasajeros por hora y el traslado de alrededor de 70,000 personas al día, sujeto a que los estudios determinaran la factibilidad de la obra. También se explicó que el teleférico complementaría los medios de transporte existentes, en lugar de sustituirlos. Entre los argumentos expuestos a favor del sistema destacaban la posibilidad de trasladar pasajeros en cabinas suspendidas por cables y la separación de su recorrido respecto del tráfico vehicular. Sin embargo, las cifras de inversión y capacidad corresponden a la propuesta presentada en 2019. Por tanto, no confirman el costo, la demanda ni las características técnicas del proyecto que actualmente permanece en estudios preliminares.

Expertos señalan la importancia de la planificación

El arquitecto urbanista Luciano Durón consideró que el teleférico puede ser una alternativa para movilizar a la población en una ciudad con una topografía accidentada. No obstante, señaló que su implementación requiere planificación y una selección adecuada de los sectores que se pretende conectar. “Ese es un sistema que, para comenzar, funciona de maravilla, porque el teleférico es casi como una caseta que transporta a la gente desde un punto bajo hasta uno más alto. Las personas van haciendo paradas en estaciones hasta llegar a la parte más elevada de los cerros y después bajan hacia otro punto central”, explicó. Durón indicó que existen experiencias internacionales que pueden servir como referencia para evaluar la aplicación de este medio de transporte en Tegucigalpa. Entre ellas mencionó Medellín, Colombia, donde los teleféricos forman parte de la red de movilidad urbana y conectan sectores ubicados en laderas. El urbanista también propuso desarrollar un proyecto piloto para evaluar su funcionamiento antes de ampliar la cobertura. Como una posibilidad, planteó conectar distintos puntos hasta llegar a la zona de El Picacho, con estaciones intermedias que faciliten el acceso de los usuarios. Por su parte, Gustavo Olivera Tercero, presidente del Colegio de Arquitectos de Honduras, explicó que el transporte por cable figura entre los sistemas de movilidad considerados seguros, aunque su funcionamiento exige medidas de prevención y mantenimiento. “Estadísticamente, se considera uno de los medios de transporte más seguros, sin embargo, a nivel mundial es el transporte aéreo que mantiene una baja tasa de siniestralidad mortal y, en el transporte público terrestre y urbano, también existen indicadores de seguridad”, señaló. El profesional citó las estadísticas de la Organización Internacional de Transporte por Cable (OITAF), fundada en 1953 y con 33 países miembros, como referencia para evaluar los índices de accidentes relacionados con esta modalidad de transporte. Entre los factores que contribuyen a la seguridad del teleférico, Olivera mencionó que dispone de un derecho de vía exclusivo, lo que permite separar su operación de otros medios de transporte y reducir las interferencias con el tráfico convencional. Sin embargo, advirtió que ningún sistema está completamente exento de riesgos. Por ello, consideró necesario prestar atención al mantenimiento preventivo y continuo, los eventos climáticos y la capacidad de pasajeros que puede movilizar cada unidad.

Capitalinos temen que el teleférico quede en promesas