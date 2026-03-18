Imagen de teleférico en el Centro Cívico Gubernamental está hecha con IA

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales muestra un supuesto teleférico instalado dentro del Centro Cívico Gubernamental (CCG), en Tegucigalpa. No obstante, la imagen es falsa. Un análisis visual y técnico realizado por LA PRENSA Verifica determinó que el contenido fue generado con inteligencia artificial (IA). Además, según registros oficiales, el CCG no cuenta con infraestructura para un sistema de transporte aéreo. “Atención Tegucigalpa!! #VamosAEstarBien . Juan Diego Zelaya ha comenzado a cumplir sus promesas. Hoy entran en funcionamiento los teleféricos del CCG. Los lleva del cuerpo bajo B hacia la torre 1”, dice literalmente en la descripción de la publicación de Facebook, compartida el 17 de marzo de 2026.

El Centro Cívico Gubernamental es un complejo que concentra diversas instituciones públicas en un solo espacio, con el objetivo de modernizar la gestión pública y reducir los tiempos de atención a la ciudadanía. Su construcción inició a finales de 2016 y se extendió durante aproximadamente cuatro años y medio. Fue inaugurado el 1 de septiembre de 2021, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014 y 2022), con una inversión cercana a los 240 millones de dólares. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, prometió durante su campaña electoral la construcción de un teleférico. Según sus declaraciones, el proyecto iniciará en la colonia Arturo Quezada y conectará varios puntos de la capital.

CCG no tiene teleférico

No existe evidencia en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que respalde la supuesta construcción o habilitación de un teleférico dentro del CCG. Asimismo, imágenes disponibles en Google Street View del área no muestran ningún rastro de un sistema de teleférico. Esta herramienta permite visualizar el entorno a nivel terrestre. Lo mismo se comprueba en las fotografías que aparecen en el sitio web oficial del Centro Cívico Gubernamental, en su sección de recorrido virtual.

Imagen creada con IA

Un análisis visual realizado por LA PRENSA Verifica identificó inconsistencias estructurales que evidencian que la imagen fue creada digitalmente. Por ejemplo, uno de los cables parece incrustarse directamente en la fachada de un edificio sin soporte visible. Además, no se observa una estación adecuada para el descenso de pasajeros. El análisis técnico refuerza esta conclusión. Al examinar la imagen con la herramienta SynthID, desarrollada por Google, se detectó una marca de agua digital asociada a contenido generado con IA. “Al analizar esta imagen, se ha detectado que parte del contenido fue editado o generado utilizando inteligencia artificial de Google, según la marca de agua digital SynthID”, indica. A la vez, la herramienta TruthScan, especializada en detección de contenido sintético, arrojó una probabilidad del 99% de que la imagen haya sido creada digitalmente.