11 tiendas chinas han abierto en San Pedro Sula desde 2023

En menos de dos años, 11 nuevas tiendas chinas han abierto en la zona céntrica de San Pedro Sula. Según expertos, por una parte creando empleos, pero el aspecto negativo es que ya han desaparecido otros negocios que se abastecían de los productos para revender en el comercio sobretodo informal. Aunque los productos chinos han sido importados por otras distribuidoras desde hace muchos años atrás, la realidad es que ahora están en las ciudades de mayor crecimiento ofreciendo mayor variedad, así como mejores precios. Los nuevos dueños de los locales han rentado y en muchos casos adquirido propiedades para establecerse en zonas estratégicas de la ciudad, no solo en San Pedro Sula sino en otras ciudades como El Progreso donde se han instalado en centros comerciales.

Un análisis de LA PRENSA Premium, a partir de datos proporcionados en la solicitud SOL-SPS-539-2025, devela que los comercios chinos se han expandido en San Pedro Sula desde 2023, año en que Honduras y China formalizaron lazos diplomáticos. A partir de ese año, la Alcaldía de San Pedro Sula autorizó la operación de al menos 11 negocios de origen oriental, según el reporte de licencias aprobadas entre 2023 y 2025. Antes de ese período, apenas se contabilizan unos cuatro negocios asiáticos que renovaron su permiso de operación en 2022, es decir, que ya estaban en funcionamiento. El número podría ser mayor ya que este equipo periodístico detectó que en el municipio estaban en operación varios negocios cuyo registro todavía no aparecía en la base de datos, probablemente por su reciente habilitación.

Crecimiento de tiendas chinas

El mismo año en que la presidenta hondureña Xiomara Castro y su homólogo chino Xi Jinping establecieron relaciones diplomáticas (2023), la ciudad industrial reportó la operación de cuatro nuevos establecimientos comerciales chinos. Un año después, en 2024, la cifra subió a seis, mientras que en 2025 apenas se contabiliza uno, lo que indica una desaceleración. Los expertos señalan que Honduras no ha sido ajena a la actividad de capital chino, pero este nuevo período se caracteriza por su incursión en el comercio en general, cuando antes se enfocaba en el sector gastronómico, restauración y venta de comidas.

Las cifras avalan esta observación: ocho de los 11 comercios chinos nuevos son tiendas o almacenes de venta de artículos y productos en general. Los restantes tres se reparten entre venta de calzado, accesorios automotrices y encomiendas. El fenómeno, por lo tanto, es más visible en zonas de alta actividad comercial y densamente pobladas. Según un mapeo realizado a través de Google Maps y la base de datos de la Alcaldía, el 80% de los establecimientos (9 de 11) se ubican dentro del perímetro de la avenida Circunvalación, el corazón histórico del comercio sampedrano. De esa cifra, cuatro se localizan en el centro.

En otros países, la expansión del mercado chino genera presión sobre el comerciante local, principalmente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas que no pueden competir en precio contra monstruos comerciales. Un catálogo más diverso y precios más competitivos, pese a la baja calidad de sus productos, terminan por ganar terreno al emprendedor nacional. María Eugenia Elvir, quien trabaja desde hace más de 30 años en el comercio informal en la tercera avenida de San Pedro Sula, es testigo en primera línea de esta transformación. La vendedora contó a LA PRENSA Premium que será más difícil sostener su venta, pues antes se abastecía de tiendas que importaban productos desde China, pero ahora los nuevos negocios ofertan esos mismos artículos a menor precio en la zona céntrica de la ciudad industrial. “Yo me rebusco en varias zonas vendiendo, ahora lo que tengo que hacer es irme a mi barrio para que la gente tenga los productos más cerca, porque no puedo dejar de vender, pues de esto sobrevivo”, relató.

Competencia

Claudia Pineda, presidente del Sindicato Nacional de Comerciantes del Sector Informal de Honduras (Sincosih), informó que han pedido al gobierno la regulación de las tiendas chinas, porque se han instalado en zonas donde históricamente han operado los vendedores. Para Pineda, es complicado competir con los locales de origen oriental, porque ofrecen precios de mayoristas a los compradores al detalle "y eso hace que perdamos". Anteriormente compraban la mercadería china en San Pedro Sula a dos tiendas que establecían un buen precio para revender, pero ahora son su competencia directa. Sin embargo, la representante de Sincosih opinó que es una batalla comercial desigual: “No tenemos capacidad económica y varios negocios han cerrado, compañeros que se han tenido que ir porque ya no hay ganancias. Por ejemplo, en accesorios de celulares, la ropa interior, así como los pantalones, sandalias plásticas y camisas”. Desde la asociación no descarta una manifestación, “para que el gobierno vea que nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la expansión de las tiendas chinas". Por su parte, Efraín Rodríguez, representante de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), reconoció que una significativa cantidad de microempresarios y emprendedores adquieren los productos para comerciar en sus comunidades, barrios y colonia. Sin embargo, ubicar las tiendas asiáticas en zonas comerciales afecta directamente a los comerciantes locales, consideró.

Apuntó que hay rubros afectados porque no pueden competir en precios con artículos importados desde China. El calzado, prendas de vestir, accesorios para el hogar y hasta muebles son parte de los rubros donde los chinos gradualmente ganan mercado. “Eso está pasando ahora que no se ha suscrito el convenio con China y una vez que eso suceda serán mucha más cantidad de productos lo que llegarán y no solo serán afectados la micro y pequeña empresa sino que la mediana y hasta las grandes empresas como del área de cosméticos y salud", vaticinó. Actualmente, Honduras y China negocian un Tratado de Libre Comercio (TLC) en el marco de las relaciones diplomáticas que establecieron en 2023, pero empresarios y analistas nacionales temen que el acuerdo sea desventajoso para el país, debido a que el gigante asiático impone sus reglas y fuerza comercial. Un gran problema de por medio es que la relación comercial de Honduras con China es asimétrica: el país registró un déficit $2,516.2 millones, ya que las importaciones alcanzaron los $2,552.1 millones, mientras que las exportaciones ascendieron a $35.9 millones, es decir, importa 71 veces más de lo que exporta. A criterio de Rodríguez, los funcionarios al frente de la negociación con China deberían de buscar un diálogo con los sectores empresariales para conocer las capacidades y líneas de producción para proteger al comercio nacional. Aunque los comerciantes hondureños importan desde diferentes partes del mundo, los precios de artículos chinos son los más competitivos. “Creemos que se debe aprovechar el tratado con China, para el ingreso de maquinaria y equipo de producción para fortalecer la micro y pequeña empresa”, propuso.

Influencia de China en Honduras