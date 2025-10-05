11 tiendas chinas han abierto en San Pedro Sula desde 2023

Un análisis de LA PRENSA Premium, a partir de datos proporcionados en la solicitud SOL-SPS-539-2025, devela que los comercios chinos se han expandido en San Pedro Sula desde 2023, año en que Honduras y China formalizaron lazos diplomáticos.A partir de ese año, la Alcaldía de San Pedro Sula autorizó la operación de al menos 11 negocios de origen oriental, según el reporte de licencias aprobadas entre 2023 y 2025.Antes de ese período, apenas se contabilizan unos cuatro negocios asiáticos que renovaron su permiso de operación en 2022, es decir, que ya estaban en funcionamiento.El número podría ser mayor ya que este equipo periodístico detectó que en el municipio estaban en operación varios negocios cuyo registro todavía no aparecía en la base de datos, probablemente por su reciente habilitación.