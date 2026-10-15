Vico C se recupera "favorablemente" tras una cirugía de la columna cervical

SanJuan. El veterano rapero puertorriqueño Vico C informó el martes de que evoluciona "favorablemente" tras someterse a una intervención quirúrgica de columna cervical el pasado 7 de octubre en el Hospital San Vicente de Paúl, Centro de Especialistas, en Rionegro, Antioquia, en Colombia.

"Estoy profundamente agradecido con Dios por permitirme superar esta operación y con el extraordinario equipo médico que estuvo a carga de mi salud. También agradezco a mi familia ya todas las personas que han estado pendientes de mí. Ahora me corresponde seguir las recomendaciones de los médicos, paciencia tener y concentrarme en mi recuperación. En el 2027 venimos con fuerza", expresó en un comunicado el artista.

La operación fue necesaria después de que el conocido como "El filósofo del rap" fuera diagnosticado con una compresión de la médula espinal a nivel cervical, una condición que comprometía varios segmentos de su columna vertebral y que requería atención médica especializada.