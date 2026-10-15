Fiscalía tacha a Russell Brand de "depredador sexual despiadado" en juicio

También se le imputa una agresión sexual contra una empleada de una radio, a quien presuntamente besó y manoseó entre 2004 y 2005.

Los dos cargos añadidos en diciembre de 2025 corresponden a una presunta violación y una agresión sexual a otras dos mujeres en 2009. La fiscal afirmó que las seis mujeres no se conocían entre sí y denunciaron los hechos de forma independiente.