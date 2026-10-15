Fiscalía tacha a Russell Brand de "depredador sexual despiadado" en juicio

La fiscalía británica calificó el miércoles al humorista y actor Russell Brand de «depredador sexual despiadado, calculador y manipulador» al arrancar el juicio en su contra por presuntos delitos sexuales cometidos contra seis mujeres entre 1999 y 2009, que él niega.
El proceso, que se espera que dure unas seis semanas, se centró el lunes y el martes en la selección del jurado, con la presencia del acusado, que también hoy acudió acompañado de su esposa, Laura Gallacher.
Al empezar este miércoles los alegatos de las partes, la fiscal Riel Karmy-Jones sostuvo ante el tribunal de Southwark, en el sur de Londres, que Brand perseguía «de forma insaciable» sus deseos sexuales y se servía de su «humor y encanto» para abordar a las mujeres, ignorando sus negativas o protestas.
Según la acusación, algunas dijeron que no y otras no tuvieron oportunidad de reaccionar, pero eso no frenó al actor, que podía mostrarse «divertido» cuando quería conseguir algo y distante después de lograrlo.
Brand, de 51 años, enfrenta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente. Entre los hechos denunciados figura la presunta violación de una mujer en una habitación de hotel en Bournemouth, en el sur de Inglaterra, durante el congreso del Partido Laborista de 1999.
En 2001, Brand habría agarrado del brazo a otra mujer en Westminster, en Londres, e intentado arrastrarla hacia los baños masculinos. En 2004, está acusado de violar oralmente y agredir sexualmente a una trabajadora de televisión en esa misma zona de la capital.
También se le imputa una agresión sexual contra una empleada de una radio, a quien presuntamente besó y manoseó entre 2004 y 2005.
Los dos cargos añadidos en diciembre de 2025 corresponden a una presunta violación y una agresión sexual a otras dos mujeres en 2009. La fiscal afirmó que las seis mujeres no se conocían entre sí y denunciaron los hechos de forma independiente.
La investigación policial comenzó en septiembre de 2023, después de que ‘The Sunday Times’, ‘The Times’ y el programa ‘Dispatches’, de Channel 4, revelaran acusaciones de conducta sexual indebida contra el actor.
Brand fue uno de los humoristas y presentadores más conocidos del Reino Unido durante los años 2000, y su carrera alcanzó también proyección internacional.
Entre otras cosas, presentó programas relacionados con 'Big Brother' y los premios musicales Brit y tuvo su propio espacio en BBC Radio 2. También protagonizó películas de Hollywood como 'Forgetting Sarah Marshall' (2008) o 'Get Him to the Greek'
Russell Brand ha participado en varias películas exitosas de comedia, animación y musicales: Es la voz al icónico personaje del Dr. Nefario en esta exitosa franquicia de animación Gru, mi villano favorito (Despicable Me, 2010) y Gru 2. Mi villano favorito (2013). También participó en películas como: ¿Cómo sobrevivir a mi ex? (Forgetting Sarah Marshall, 2008) y Muerte en el Nilo (Death on the Nile, 2022).
Russell Brand y Katy Perry se casaron el 23 de octubre de 2010.La ceremonia se llevó a cabo mediante el rito tradicional hindú en un lujoso resort de la región de Rajasthan, en la India. El matrimonio fue muy breve, ya que Brand solicitó el divorcio tan solo 14 meses después, en diciembre de 2011.