Todo lo que debes saber sobre el Fantasy Bra de 50 millones de dólares que lució Kylie Jenner

Los Ángeles, California. ¡Que brille el lujo! Kylie Jenner, de 29 años, hizo una aparición sorpresa en el desfile de moda de Victoria’s Secret el domingo, luciendo el primer "Fantasy Bra" (sujetador de fantasía) de la marca desde 2018; y, al hacerlo, marcó un hito en más de un sentido. Victoria’s Secret describió la creación de Jacob & Co. como una "obra maestra única", y su precio de 50 millones de dólares lo convierte en la pieza más valiosa en la historia de esta tradición. Esta cifra es más del triple de los 15 millones de dólares que alcanzó el "Red Hot Fantasy Bra" —que ostentaba el récord anterior—, lucido por Gisele Bündchen en el año 2000. Desde 1996, Victoria’s Secret ha encargado casi cada año un sujetador incrustado de joyas, el cual suele ser lucido por uno de sus "ángeles" más destacados. La tradición se interrumpió cuando el desfile entró en pausa, y no estuvo presente en los regresos a la pasarela de 2024 y 2025.

Detalles de lujo Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La pieza central del sujetador de Kylie Jenner —un diamante amarillo de 75,54 quilates clasificado como "Fancy Vivid"— tiene un valor, por sí solo, de 22 millones de dólares, según la joyería. Otros 4,409 diamantes, que suman 1,373 quilates, completan el diseño; cada uno de ellos fue engastado a mano en una estructura de oro de 18 quilates hecha a medida. En total, 15 artesanos dedicaron más de 1,000 horas a la elaboración de la pieza, la cual resplandecía en la pasarela con un fleco de diamantes que se movía al compás de los pasos de Jenner. "Mi visión era crear una pieza de alta joyería que pudiera llevarse como un sujetador. Sin tela, solo oro y diamantes", comentó a la revista Vogue el fundador Jacob Arabo. Lograr que la pieza —que pesa casi cuatro libras (aproximadamente 1,8 kilos)— se ajustara correctamente al cuerpo de Kylie requirió un proceso de prueba y error. "Incluso con medidas exactas, lo que luce bien sobre el papel no siempre funciona igual sobre el cuerpo", señaló Arabo.

¿Por qué se eligió a Kylie Jenner para lucir el Fantasy Bra? Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, declaró al medio que los seguidores habían pedido con insistencia el regreso de este sujetador tras el desfile del año pasado. En cuanto a la decisión de otorgárselo a una estrella de telerrealidad en lugar de a una modelo de profesión, explicó: "Vamos a dárselo a un talento inesperado que cuenta con una enorme base de seguidores y un gran impacto cultural". Su novio, el actor Timothée Chalamet, su madre, Kris Jenner, y la pareja de esta desde hace años, Corey Gamble, la animaron desde el público en los Sony Pictures Studios, en Culver City, California. Su hermana Kendall Jenner, quien participó en el desfile en 2015, 2016 y 2018, no formó parte del elenco de este año. "¡El mejor día de mi vida!", escribió Kylie en mayúsculas sobre una foto de su torso cubierto de diamantes, publicada en sus historias de Instagram. "¡¡¡Mi niña, mi ángel!!! Estoy muy orgullosa de ti", comentó Kris en una publicación de celebración tras el desfile.

Kylie se une a un selecto grupo —que brilla con luz propia— encabezado por Heidi Klum y Adriana Lima; ambas han lucido versiones de este sujetador en tres ocasiones cada una. Klum, quien desfiló en 2003 con una versión valorada en 11 millones de dólares, reveló más tarde que, en aquel momento, estaba embarazada de cuatro meses de su hija Leni. En la década siguiente, los precios disminuyeron: Adriana Lima lució un diseño de Damiani valorado en 2 millones de dólares en 2010, mientras que Elsa Hosk cerró esa etapa en 2018 con una pieza creada en colaboración con Swarovski, valorada en 1 millón de dólares.